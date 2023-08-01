Spider Man 2 daha çıkmadan yüzde 100 zamlandı

Döviz fiyatlarındaki çalkalanmanın ardından teknolojik ürünlere de bir zam daha yapıldı.
Eğlence sektörünü de etkileyen piyasalardaki dalgalanmalar son olarak video oyun konsollarını da vurdu. Oyun dünyasının popüler platformu PlayStation’da da zamlar yapıldı.
OYUNLAR 2 BİN TL'Yİ BULDU
PlayStation Store’da birçok popüler oyunun Türkiye fiyatı büyük oranda zamlandı. Atomic Heart gibi 2023 oyunlarının fiyatları 2 bin TL’yi aşmaya başladı.
İşte fiyatı artan oyunlardan bazıları:
Dark Souls Remastered: bin 100 TL
Dark Souls 3: bin 400 TL
Dark Souls 2 Scholar of the First Sin: 550 TL
The Last of Us Remastered: 350 TL
Final Fantasy 16: bin 500 TL
Cuphead: 360 TL
Resident Evil 4: bin 600 TL
Marvel’s Spider-Man 2, PlayStation 5 için 19 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Ancak daha çıkmadan fiyatı yüzde 100 zamlandı.