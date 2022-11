Spider-Man 4'ün vizyon tarihi belli oldu

Spider-Man 4 filminin düşünülenden erken tarihte vizyonda olacağı düşünülüyor.

Spider-Man filmi 2024’ün ortalarında vizyona gireceği düşünülüyor.

Tobey Maguire (veya Tom Holland) ve son üçlemenin yönetmeni olan Jon Watts’ın bu projede yer alacağı ifade edildi.

Tobey Maguire ve iki The Amazing Spider-Man filminde Peter Parker’ı canlandıran Andrew Garfield, kendi Spider-Man hikayelerini tamamlamamış olsa da, Spider-Man: No Way Home’da Tom Holland ile Marvel Sinematik Evrenine döndü. Yeni filmde ise bu isimlere ek olarak Zendeya’nın da adının geçtiği belirtildi.

Ortaya çıkan raporlara göre, Spider-Man 4’ün 12 Temmuz 2024’te sinemalarda gösterime gireceği öne sürüldü.