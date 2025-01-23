Spor müdürü gitti, naklen yayın geldi! TFF kelle avcılığının bedelini böyle mi ödedi?

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar.

Bu sütunların değerli müdavimleri.

Bu güne kadar sizler ile, çok özel konuları paylaştım.

Emin olun böylesini ilk kez kaleme alıyorum.

Artık hepinizin bildiği: 'Minik Kargam' anlattı.

İnanamadım

Riva’ya ‘taht’ kurdum.

Maalesef teyitli!

Bilmece gibi başladım.

Anlatayım, şaşırmayın.

Yusuf Yerkel

Mehmet Ayan

Ayan; önce at yarışları. Ardından radyo programları. Devamında TV yorumculuğu ve finalde HT SPOR Genel Yayın Yönetmeni olan medya mensubu.

Yerkel; Soma’da yaşanan ve hepimizin yüreğini yakan maden faciası. Ocağına ateş düşen madenci yakınlarının arasına dalıp, yerde sürüklenen madenci aileyi tekmeleyen şahıs.

Allah, Allah..

Ne günlere kaldık.

Ne alakası var. Bu ikili nasıl yazı konusu olabilir..

Konu futbol olunca, bal gibi olur.

Hem de, katıksız Kastamonu kestane balı!..

Yaa...

Bakalım...

Ayan, röportaj için Riva’ya geliyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu makamına girmeden, işte bu meşhur ‘tekmeciyi’ görüyor...

Hey girmez, duymaz olaydı heyy...

Afallıyor.

Elbette duymuş, ‘tekmecinin’ başkanın baş danışmanı olduğunu.

Ama Federasyon binasında karşılaşınca...

Vicdanı sızlıyor.

Reaksiyon veriyor.

Helal olsun.

Böyle medya mensuplarına.

İyi ki, sayıları az da olsa varlar.

Allah eksikliklerini göstermesin.

Dayanamayıp soruyor...

Ortalık toz duman oluyor.

İşler karışıyor.

Başkan ve yakın cenahından hiç kimse buna açıklık getiremiyor.

Öyle ya; ‘Tekmeci’ Türk futbolunun 1 numaralı koltuğuna, hangi konularda ne gibi danışmanlık yapabilir?

Hani; Judo, Karate, Tekvando gibi federasyonlara danışman yapılsa, az da olsa kurtarır yanı olabilir belki(!)

Ama futbol asla.

Bu zorunlu atama, çıban başı gibi duruyor.

Tam üstü kapandı derken, yeniden kanıyor.

Kangren!..

Tam gaz gidelim..

Sen misin, yüce ‘tekmeci’ danışmanı ayyuka çıkarıp, kovana çubuk sokmak.

Vızzz vızzz arı kaynıyor.

HT SPOR; patron değiştirdi.

Turgay Ciner gitti.

Yeni sahibi Kemal Can geldi.

Patron altındaki üst yönetim kaldı.

İşte durumdan haberdar edilen bu üst yönetim, Ayan’ı görevden aldı.

Sus payı mı, başka bir şey mi bilinmez..

Ayan, kendi isteği ile sosyal medyadan ayrılığını açıkladı:

“2 Ekim 2023 günü CİNER MEDYA SPOR YAYINLARI KOORDİNATÖRÜ olarak başlayıp, 10 Eylül 2024'te @HTSpor GENEL YAYIN YÖNETMENLİĞİ'ne dönüşen görevim dün itibariyle sona erdi.”

(29 Kasım 2024)

Olayın perde arkası bilinmediği için, normal karşılandı.

Medya kuruluşlarına bir basın daveti geldi.

HT SPOR ile; 2 ve 3. Liglerin naklen yayın anlaşması imza töreni.

(16 Ocak 2025)

İşte bu imza töreninde kulaktan kulağa konuşulan buydu.

Bir çok ünlü ve tecrübeli basın mensubunun yanında. Etrafında.

Bekledim.

Nafile.

Yazan, çizen, anlatan olmadı.

Arada kaynadı.

Kaynatıldı.

Ha bu arada ‘tekmeci’ baş danışman Yerkel’de orada idi.

Kafası önde, medya mensuplarının yüzüne bakamadı.

Vay anasını sayın seyirciler vay.

Türk futbolu kimlerin elinde...

Aş pişti, yapı paydos.

Oldu mu şimdi, yine acıktım(!)

Ne güzel hareketler böyle.

Karşılıklı paslaşmalar.

Kelle avcılığı.

Neler, neler...

Bu anlaşma sonrası atılan imzaları TFF işte böyle duyurdu:

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya, HT Spor ve Ciner Medya Grubu yöneticileri, Türkiye 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Altınkaya, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig kulüp temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Merak ile bekliyorum.

Acaba konuya dahil olan bunca, kişiden biri çıkıp açıklama yapacak mı!

Pek sanmıyorum.

Her ne olursa olsun, açıklama geldiği taktirde aynen yayınlayacağız.

Kalın sağlıcakla