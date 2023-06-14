Spor salonundaki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 28 yaşındaki elektrik ustası Murat D., bir spor salonundaki arızayı gidermek isterken akıma kapılarak ağır yaralandı.

Spor salonundaki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapıldı

(DHA) Spor salonundaki arızayı gidermeye çalışan elektrik ustası Murat D. (28), akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Havuz bölümünde meydana gelen arızayı gidermek için çalışan elektrik ustası Murat D., akıma kapıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat D., buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

Murat D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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