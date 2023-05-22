Spor Toto 1. Lig'de play off maçlarının tarihleri belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play off maçlarının oynanacağı tarihler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de play off maçlarının tarihleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de play off maçlarının yapılacağı tarihler açıklandı.

Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor, doğrudan finale kalmıştı.

Play-Off 1. Turu'nda ise Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor A.Ş. ile de Eyüpspor eşleşmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan 1. Tur müsabaka programı şöyle:

26 Mayıs
17.00 Bodrumspor-Göztepe
20.00 Sakaryaspor-Eyüp

Maçları kazanacak takımların çift maç eleme usulüne göre eşleşeceği Play Off 2. Turunda maçlar 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

Final müsabakası 8 Haziran Perşembe günü oynanacak. Finalin oynanacağı stat daha sonra belirlenecek.

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