Spor Toto 1. Lig'de play off maçlarının tarihleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de play off maçlarının yapılacağı tarihler açıklandı.

Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor, doğrudan finale kalmıştı.

Play-Off 1. Turu'nda ise Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor A.Ş. ile de Eyüpspor eşleşmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan 1. Tur müsabaka programı şöyle:

26 Mayıs

17.00 Bodrumspor-Göztepe

20.00 Sakaryaspor-Eyüp

Maçları kazanacak takımların çift maç eleme usulüne göre eşleşeceği Play Off 2. Turunda maçlar 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

Final müsabakası 8 Haziran Perşembe günü oynanacak. Finalin oynanacağı stat daha sonra belirlenecek.

