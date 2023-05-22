Spor Toto 1. Lig'de play off maçlarının tarihleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de play off maçlarının yapılacağı tarihler açıklandı.
Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor, doğrudan finale kalmıştı.
Play-Off 1. Turu'nda ise Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor A.Ş. ile de Eyüpspor eşleşmişti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan 1. Tur müsabaka programı şöyle:
26 Mayıs
17.00 Bodrumspor-Göztepe
20.00 Sakaryaspor-Eyüp
Maçları kazanacak takımların çift maç eleme usulüne göre eşleşeceği Play Off 2. Turunda maçlar 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak.
Final müsabakası 8 Haziran Perşembe günü oynanacak. Finalin oynanacağı stat daha sonra belirlenecek.