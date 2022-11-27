Lider Eyüpspor Pendik ile berabere kaldı

Spor Toto 1.Lig'de lider Eyüpspor, Pendikspor'a konuk oldu.
Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Eyüpspor yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Eyüpspor 33 puanla zirvede bulunuyor. Pendikspor ise 25 puanla 3.sırada yer aldı.
Spor Toto 1.Lig'de lider Eyüpspor, Pendikspor'a konuk oldu.
Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Eyüpspor yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Eyüpspor 33 puanla zirvede bulunuyor. Pendikspor ise 25 puanla 3.sırada yer aldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.