Ankara'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1.Lig'de Keçiörengücü, evinde Samsunspor'u ağırladı.
Mücadele 1-1 beraberlikle bitti.
Samsunspor 15.dakikada G.Laura ile 1-0 öne geçti. Keçiörengücü beraberliği 54.dakikada Olawoyin'in penaltıdan attığı golle yakaladı.
Bu sonuçla Keçiörengücü 25 puanla 4.sıraya yükselirken, Samsunspor 24 puanla 6.sırada yer aldı.
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