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Ankara'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1.Lig'de Keçiörengücü ile Samsunspor karşılaştı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:35
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Spor Toto 1.Lig'de Keçiörengücü ile Samsunspor berabere kaldı

Ankara'da kazanan çıkmadı
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Spor Toto 1.Lig'de Keçiörengücü, evinde Samsunspor'u ağırladı. 

Mücadele 1-1 beraberlikle bitti.

Samsunspor 15.dakikada G.Laura ile 1-0 öne geçti. Keçiörengücü beraberliği 54.dakikada Olawoyin'in penaltıdan attığı golle yakaladı.

Bu sonuçla Keçiörengücü 25 puanla 4.sıraya yükselirken, Samsunspor 24 puanla 6.sırada yer aldı.

 

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