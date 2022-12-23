Ankaragücü Antalya'yı iki golle geçti

Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig'in 15.haftasında Antalyaspor, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Deplasman ekibi Ankaragücü, mücadeleyi 2-0 kazandı.
Galibiyeti getiren gol 61.dakikada İspanyol yıldız Jese ve 90+1'de A. Sowe'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 16 puanla 12.sıraya yükselirken, Antalyaspor 16 puanla Ankaragücü'nün bir üst sırasında 11. sırada kaldı.
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