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Ankaragücü Antalya'yı iki golle geçti

Süper Lig'in 15.haftasında Antalyaspor ile Ankaragücü karşılaştı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 22:06
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Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor'u iki golle yendi

Ankaragücü Antalya'yı iki golle geçti
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Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig'in 15.haftasında Antalyaspor, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Deplasman ekibi Ankaragücü, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Galibiyeti getiren gol 61.dakikada İspanyol yıldız Jese ve 90+1'de A. Sowe'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 16 puanla 12.sıraya yükselirken, Antalyaspor 16 puanla Ankaragücü'nün bir üst sırasında 11. sırada kaldı.

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