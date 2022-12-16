5 gollü maçta kazanan Karagümrük

Antalyaspor ve Fatih Karagümrük, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 5 gollü maçı Karagümrük 3-2 kazandı.

Antalyaspor mücadeleye Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fernando, Ufuk, Gökdeniz, Luiz Adriano, H. Ghacha ve A. Mehmedi 11'i ile çıktı.

Karagümrük ise E. Viviano, Efecan, Rayyan, I. Dresevic, Biraschi, M. Ricci, M. Ozdoev, Samed, Colin Kazım-Richards, E. Colley ve F. Borini 11'i ile çıktı.

Antalyaspor'un gollerini 29.dakikada H. Ghacha ve 39.dakikada E. Viviano (kendi kalesine) atarken, Karagümrük'ün gollerini 10.dakikada C. Kazım-Richards, 45.dakikada Rayyan Baniya ve 64.dakikada M. Diagne kaydetti.