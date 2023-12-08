Sporun regl dönemindeki kadınlara faydası ortaya çıktı

Regl döneminde spor yapmak birçok kadın için zorlayıcı olabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Cömert, regl döneminde hafif sporların krampları azaltıp kadınları daha iyi hissettireceğini söyledi.

Cömert, regl döneminde spor yapmanın faydalarını şu şekilde anlattı:

- Spor yapmak kan dolaşımını artırır ve adet dönemiyle ilişkili baş ağrısı, şişkinlik gibi sorunları önler.

- Spor yapmak endorfin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar ve ruh halini iyileştirir.

- Spor yapmak regl döneminin düzenli olmasına katkıda bulunur. Ancak çok ağır egzersizlerden kaçınmak gerekir.

Cömert, regl döneminde yoga, pilates gibi esneme hareketlerinin de çok faydalı olduğunu belirtiyor.

Bu hareketler stresi azaltır, nefes almayı düzenler, duyguları dengeleyip ifade etmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca karnı hedefleyen esneme hareketleri rahim kaslarını gevşetir ve krampları azaltır.

Cömert, regl döneminde ağırlık kaldırmak isteyen kadınların da daha hafif ağırlıklarla daha az tekrar yapmalarını ve yorgunluk hissettiklerinde dinlenmelerini önerdi.