Regl döneminde kadınlara iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

GECESEFASI OTU NEDİR?

Bileşikgillerden çiçekleri güzel, sarı renkli bir bitkidir. Akşamsefası (Mirabilis jalapa), akşamsefasıgiller (Nyctaginaceae) familyasından çok yıllık bir süs bitkisi türüdür.

GECESEFASI OTUNUN FAYDALARI

- İdrar söktürür.

-Terletir.

-Aybaşı kanını söktürür ve aybaşı kanamalarının normal olmasını salar.

-İştah arttırır.

-Nikris ve sıracada da faydalıdır.

- İştahsızlık sorununa iyi gelir.

- Akşam sefası çiçeğinin kökleri, müshil etkisine sahiptir.

- Ağrı kesici şeklinde kullanılan akşam sefası, idrar sorunu bulunanlar için de oldukça iyi bir etkiye sahiptir.

- Akşam sefası çiçeğinin terletme özelliği bulunur.