Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen şarkıları belli oldu

Müzik dinleme platformu olan Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen şarkıları ve sanatçılarının listesi belli oldu. İşte çok konuşulacak o liste:

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar

UZI

cakal

Ezhel

Lvbel C5

Sefo

Sezen Aksu

Batuflex

Motive

Duman

Emir Can İğrek

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

KÖFN – Bi’ Tek Ben Anlarım

UZI – ARASAN DA

cakal – İmdat

UZI – PAPARAZZI

Güneş – Suçlarımdan Biri

Can Koç – Gökyüzünü Tutamam

Madrigal – Seni Dert Etmeler

Ezhel – Nerdesin

Lvbel C5 – GELMEZSEN GELME

Sefo – Affettim

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen albümler

UZI – EL CHAVO

UZI – Kan

Lvbel C5 – C5MODE

Güneş – Atlantis

cakal – Paradoks

Dolu Kadehi Ters Tut – Karanlık

Motive – 22

Rei 6 – Dibe İniyorum

Yüzyüzeyken Konuşuruz – Akustik Travma

No.1 – Kron1k

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar

Sezen Aksu

Güneş

Zeynep Bastık

Taylor Swift

Melek Mosso

Ebru Gündeş

Lana Del Rey

Sertab Erener

Gülşen

Lil Zey

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Kendine İyi Davran

Merdiven Altı Terapi

Meksika Açmazı

Barış Özcan ile 111 Hz

Mitolojik İnciler

Nasıl Olunur

Sesli Kitap Dünyası

Bu Mu Yani?

Fularsız Entellik

2022’de dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS

2022’de dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar

As It Was – Harry Styles

Heat Waves – Glass Animals

STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI

Me Porto Bonito – Bad Bunny feat. Chencho Corleone

Tití Me Preguntó – Bad Bunny

2022’de dünya genelinde en çok dinlenen albümler

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Harry’s House, Harry Styles

SOUR, Olivia Rodrigo

=, Ed Sheeran

Planet Her, Doja Cat