1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen şarkıları belli oldu

Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen şarkıları belli oldu

İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen şarkıları açıklandı. İşte Türkiye ve Dünya çapında en çok dinlenen şarkılar ve sanatçılar listesi...

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 09:42
Takip Et

Spotify'da en çok dinlenen şarkılar listesi açıklandı

Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen şarkıları belli oldu
+
Aa
-

Müzik dinleme platformu olan Spotify'da 2022 yılının en çok dinlenen şarkıları ve sanatçılarının listesi belli oldu. İşte çok konuşulacak o liste:

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar

UZI

cakal

Ezhel

Lvbel C5

Sefo

Sezen Aksu

Batuflex

Motive

Duman

Emir Can İğrek

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

KÖFN – Bi’ Tek Ben Anlarım

UZI – ARASAN DA

cakal – İmdat

UZI – PAPARAZZI

Güneş – Suçlarımdan Biri

Can Koç – Gökyüzünü Tutamam

Madrigal – Seni Dert Etmeler

Ezhel – Nerdesin

Lvbel C5 – GELMEZSEN GELME

Sefo – Affettim

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen albümler

UZI – EL CHAVO

UZI – Kan

Lvbel C5 – C5MODE

Güneş – Atlantis

cakal – Paradoks

Dolu Kadehi Ters Tut – Karanlık

Motive – 22

Rei 6 – Dibe İniyorum

Yüzyüzeyken Konuşuruz – Akustik Travma

No.1 – Kron1k

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar

Sezen Aksu

Güneş

Zeynep Bastık

Taylor Swift

Melek Mosso

Ebru Gündeş

Lana Del Rey

Sertab Erener

Gülşen

Lil Zey

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Kendine İyi Davran

Merdiven Altı Terapi

Meksika Açmazı

Barış Özcan ile 111 Hz

Mitolojik İnciler

Nasıl Olunur

Sesli Kitap Dünyası

Bu Mu Yani?

Fularsız Entellik

2022’de dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS

2022’de dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar

As It Was – Harry Styles

Heat Waves – Glass Animals

STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI

Me Porto Bonito – Bad Bunny feat. Chencho Corleone

Tití Me Preguntó – Bad Bunny

2022’de dünya genelinde en çok dinlenen albümler

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Harry’s House, Harry Styles

SOUR, Olivia Rodrigo

=, Ed Sheeran

Planet Her, Doja Cat

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
1
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
6
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.