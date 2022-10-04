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Eyvah eyvah. Ünlü kuruluştan Türk Bankalarına flaş uyarı

Ünlü kredi değerlendirme kuruluşundan Türk bankalarına uyarı. S&P Türk bankaları artan riskle karşı karşıya. S&P Global, Türk bankalarının ekonomideki dengesizliklerden kaynaklanan artan riskle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:11
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S&P'tan Türk Bankalarına flaş bir uyarı geldi. Hem de bu uyarı 'eyvah eyvah' dedirtecek cinsten

Eyvah eyvah. Ünlü kuruluştan Türk Bankalarına flaş uyarı
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Ünlü kredi değerlendirme kuruluşundan Türk Bankalarına uyarı geldi.S&P Global, Türk bankalarının ekonomideki dengesizliklerden kaynaklanan artan riskle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk bankalarının ekonomideki dengesizliklerden kaynaklanan artan riskle karşı karşıya olduğuna inandıklarını bildirdi.

S&P, gayrimenkul fiyatlarındaki artış ve oldukça genişlemeci para politikasının yol açtığı bir hiper enflasyon ortamında dengesizliklerin hızlı şekilde genişlemekte olduğunu belirtti. S&P, oldukça negatif faiz ortamında hızlanan kredi büyümesinin gayrimenkul fiyatlarında artışa daha da katkı yaptığına işaret etti.

Artan konut fiyatlarının bankaların varlık kalitelerine, teminat olarak tutulan garimenkullerin değerini artırarak yartım ettiğini belirten S&P, "Keskin bir düzeltme riskinin artmakta olduğunu düşünüyoruz. Bize göre, eğer konut fiyatları hızla düşer ise, bu er ya da geç bankacılık sistemi için önemli kredi zararlarıyla sonuçlanır" dedi.

Makroekonomik ortamın önümüzdeki çeyreklerde kötüleşmeye devam edeceğine inandıklarını ifade eden S&P, "GSYH'da büyümenin 2023'de yüzde 3'ün altına hafif şekilde gerilemesini beklemiyoruz. Enflasyonun gelecek yıl ortalamada yüzde 40'ın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Kalkınmakta olan piyasalarda merkez bankalarının şahin duruşlarının etkisiyle Türk Lirası zayıf kalmaya devam edecek. Türk yetkililerin oldukça genişlemeci mali duruşları ve para politikası liraya güvenin daha da baltalanması riski yaratıyor. Zayıflayan lira aynı zamanda Türkiye'nin şirketler sektörünün kredibilitesini de aşındırıyor" dedi.

Bankaların kredi zararlarının 2022-23 döneminde yıllık ortalama 320 baz puan olmasını beklediklerini anlatan S&P, 31 Ocak 2022'de yüzde 2,4 olan sorunlu kredilerin 2023 yılında yüzde 4-5 aralığında kalacağını öngördüklerini vurguladı.

Bankacılık sektörü risk trendinin negatif olduğunu ve temel senaryoda Türk bankalarının dış fonlamaya erişebilmeye devam etmelerinin beklendiğini belirten S&P, hükümetin ödemeler dengesi risklerini kontrol altına alabilmesi halinde dış borçun gelecek birkaç yılda kademeli olarak azalmaya devam etmesini beklediklerini de anlattı. "Ancak bankalar negatif piyasa ortamına ve risk algılarına karşı oldukça kırılgan olmaya devam ediyorlar" tespitini yapan S&P, daha pahalı karesil likiditenin artan enflasyon ve öngörülemeyen para politikası ile bir araya gelmesinin refinansman risklerini artırdığını da belirtti.

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