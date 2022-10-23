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Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin zararı dudak uçuklatıyor

KİT'lerin 2022'deki zararı 24,7 milyar TL olacak. Bu yılki zararlar, KİT'ler 6 yıl aradan sonra yeniden zarar etmiş olacak.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 21:31
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KİT'lerin 2022'deki zararı 24,7 milyar TL olacak. Bu yılki zararlar, KİT'ler 6 yıl aradan sonra yeniden zarar etmiş olacak

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin zararı dudak uçuklatıyor
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Meclis'e sunulan bütçe raporuna göre KİT'lerin bu yılki zararı 24,7 milyar TL olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 2023 Bütçe Gerekçesi’ne göre, 6 yıl aranın ardından Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yeniden zarar edecek.

Gerekçede yer alan "233 sayılı KHK kapsamındaki KİT’lerin genel dengesi ve bütçe ile ilişkisi" başlıklı tabloya göre KİT’ler, cari fiyatlarla 2006 yılında 1,4 milyar TL, 2007’de 1,2 milyar TL, 2008’de 1,8 milyar TL, 2009’da 664,1 milyon TL, 2010’da 7,7 milyar TL, 2011’de 9,3 milyar TL, 2012’de 3,3 milyar TL, 2013’te 4,7 milyar TL, 2014’te 8,1 milyar TL kâr etti. Uzun süre devam eden bu kârlılık 2015’te ise tersine döndü. KİT’ler 2015 yılında 1,1 milyar TL zarar etti. Sonraki yıllarda ise yeniden kâr yazmaya başladı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre KİT’ler, 2016’da 3,1 milyar TL, 2017’de 17,7 milyar TL, 2018’de 7,6 milyar TL, 2019’da 6,4 milyar TL, 2020’de ise 924,1 milyon TL ve 2021’de 3,3 milyar lira kâr etti. Buna karşın bu yıl KİT’lerin 24,7 milyar TL zarar etmesi bekleniyor. 

BÜTÇE TRANSFERLERİ

2023 Bütçe Gerekçesi’nde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca KİT’lere yapılan bütçe transferlerine de yer verildi. Bunlar, 2020 sonrasında sıçrama yaptı. 2020’de 4,3 milyar lira olan transfer geçen yıl 22,9 milyar TL'ye çıktı. Bu yıl ise KİT’lere 34,2 milyar TL bütçe transferi yapılacak. Bunun 31,9 milyar TL'si sermaye, 2,9 milyar TL'si de görevlendirme gideri yani görev zararı kapsamında olacak. 

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