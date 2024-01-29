2024 staj maaşına ilişkin bilgiler asgari ücret tutarının açıklamasının ardından merak ediliyor. Staj süresince alınan stajyer maaşının 2024 yılında verileceği tutar belirlendi. Peki, stajyer maaşı ne kadar? 2024 stajyer maaşı ne kadar oldu?

Stajyer maaşları, bir dönem veya belirli bir süre boyunca bir şirkette veya kurumda deneyim kazanmak üzere çalışan kişilere ödenen ücretlerdir. Stajyer maaşları birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir, bu faktörler arasında sektör, coğrafi konum, stajyerin alanı, deneyim düzeyi ve şirketin büyüklüğü yer alır.

Stajyer maaşları genellikle tam zamanlı çalışanlara kıyasla daha düşük olabilir, çünkü stajyerler genellikle eğitim amacıyla işe alınır ve genellikle sınırlı bir süre için çalışırlar. Ancak, bu durum şirketin politikalarına, sektöre ve stajyerin beceri düzeyine bağlı olarak değişebilir.

Stajyer maaşları, bazı durumlarda aylık veya saatlik olarak ödenirken, diğer durumlarda bir dönemlik veya proje bazında ödeme şeklinde olabilir. Stajyerler ayrıca, eğitim, mentorluk, deneyim kazanma fırsatları ve şirket içindeki ağ oluşturma gibi avantajlarla da değerlendirilebilir.

2024 STAJYER MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücret brüt 20.002,50 TL, net 17.002,12 TL’dir. Asgari ücret tutarının değişmesiyle stajyer maaşı da yeniden belirlendi.

2024 yılı için ödenecek stajyer maaşı 5.100,64 TL oldu.

Yasal stajyer maaşı olarak bilinen ücret, çırak ve aday çıraklarını da kapsamaktadır.