Starbucks kahve fiyatlarına Ocak ayında yaptığı zamlara yenisini ekledi. Starbucks’ın zamlı kahve fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Peki, Starbucks’a zam mı geldi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu?

Starbucks, Türkiye’deki ürünlerine zam yaptı. Buna göre Starbuck ürünlerine ortalama yüzde 20 zam yapılırken bazı zamlar yüzde 20’yi aştı. Peki, 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu?

2023 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Starbucks’ın yaptığı son zamla birlikte küçük boy filtre kahvenin fiyatı 32 liradan 39 liraya çıkarken, orta boy filtre kahve fiyatı da 36 liradan 44 liraya, büyük boy ise 41 liradan 49 liraya yükseldi.

Americano’nun fiyatları ise küçük boyda 42 liraya, orta boyda 47 liraya ve büyük boyda 53 liraya çıktı. Küçük boy Mocha fiyatları 53 liradan 62 liraya, büyük boy Mocha fiyatları ise 67 liradan 79 liraya çıktı.

Cool Lime Refresha’nın fiyatları ise küçük boyda 62 lira, orta boyda 69 lira, büyük boyda 76 lira oldu.

Iced Latte’nin küçük boy fiyatı 48 lira olurken, büyük boy fiyatı ise 61 lira oldu.

Iced White Chocolate Mocha’nın büyük boyu ise 80 TL’ye ulaştı. Bu fiyat orta boyda 72 lira olurken küçük boyda 63 lira oldu.