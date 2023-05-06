Starbucks’a zam mı geldi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu?

Popüler kahve zinciri Starbucks 2023 yılı fiyat güncellemesine bir yenisini daha ekleyerek kahve fiyatlarına zam yaptı. Peki, Starbucks’a zam mı geldi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu?

Starbucks’a zam mı geldi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu?

Starbucks kahve fiyatlarına Ocak ayında yaptığı zamlara yenisini ekledi. Starbucks’ın zamlı kahve fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Peki, Starbucks’a zam mı geldi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu?

Starbucks, Türkiye’deki ürünlerine zam yaptı. Buna göre Starbuck ürünlerine ortalama yüzde 20 zam yapılırken bazı zamlar yüzde 20’yi aştı. Peki, 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu?

wp3981460.jpg

2023 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Starbucks’ın yaptığı son zamla birlikte küçük boy filtre kahvenin fiyatı 32 liradan 39 liraya çıkarken, orta boy filtre kahve fiyatı da 36 liradan 44 liraya, büyük boy ise 41 liradan 49 liraya yükseldi.

Americano’nun fiyatları ise küçük boyda 42 liraya, orta boyda 47 liraya ve büyük boyda 53 liraya çıktı. Küçük boy Mocha fiyatları 53 liradan 62 liraya, büyük boy Mocha fiyatları ise 67 liradan 79 liraya çıktı.

Cool Lime Refresha’nın fiyatları ise küçük boyda 62 lira, orta boyda 69 lira, büyük boyda 76 lira oldu.

Iced Latte’nin küçük boy fiyatı 48 lira olurken, büyük boy fiyatı ise 61 lira oldu.

Iced White Chocolate Mocha’nın büyük boyu ise 80 TL’ye ulaştı. Bu fiyat orta boyda 72 lira olurken küçük boyda 63 lira oldu.

Öne Çıkanlar
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Doktora 'damar yolu açılmadı' saldırısı Yaşam
Doktora 'damar yolu açılmadı' saldırısı
'Yeşil Pasaport hususiye dönebilir' diyen Süleyman Soylu'dan yalanlama Siyaset
'Yeşil Pasaport hususiye dönebilir' diyen Süleyman Soylu'dan yalanlama
Babacan: Demokrasi kazanacak herkes umutlanacak! Siyaset
Babacan: Demokrasi kazanacak herkes umutlanacak!
Marmaris'te Hıdırellez Halk Plajı’nda kutlandı Güncel
Marmaris'te Hıdırellez Halk Plajı’nda kutlandı
Manchester City Leeds'i İlkay ile yıktı. Arsenal ile puan farkı açıldı Spor
Manchester City Leeds'i İlkay ile yıktı. Arsenal ile puan farkı açıldı
Ekrem İmamoğlu: Mülakat çöpe, liyakat memleketin gündemine Siyaset
Ekrem İmamoğlu: Mülakat çöpe, liyakat memleketin gündemine
Terör örgütü Hizbullah'ın zulüm ve işkence dolu tarihi. CHP'li Onur Aydın paylaştı Güncel
Terör örgütü Hizbullah'ın zulüm ve işkence dolu tarihi. CHP'li Onur Aydın paylaştı