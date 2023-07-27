Gençlere kötü haber. Starbucks'tan dev zam

Popüler kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki kahve fiyatlarına yine zam yaptı. Kahve devi en son Mayıs ayında tüm ürünlerine yüzde 25 oranında zam yapmıştı. Bugün yapılan son zamla birlikte küçük boy filtre kahvenin fiyatı 45 liraya çıktı.

Gençlere kötü haber. Starbucks'tan dev zam

Yüksek enflasyon nedeniyle hemen hemen her şeyin fiyatının arttığı bugünlerde kahve fiyatları da yükseliyor. Türkiye'de kahve tutkunlarının sıkça tercih ettiği Starbucks, son 3 ayda ikinci kez zam yaptı. En son Mayıs ayında yüzde 25 zam yapan kahve zinciri, bugün yaptığı yeni zamla kahve fiyatlarını 6 ila 9 lira civarında yükseltti.

Yeni fiyat listesine göre; küçük boy filtre kahve 39 liradan 45 liraya çıkarken, Orta boy filtre kahve 51 liraya, büyük boy ise 56 liraya yükseldi.

Latte Machiato ve Cappucino fiyatları ise küçük boyda 55 lira, orta boyda 62 lira ve büyük boyda 70 lira olarak güncellendi.

Mochaseverler de zammın etkisini hissetti. Küçük boy Mocha 71 liraya, orta boy Mocha 82 liraya, büyük boy Mocha ise 91 liraya ulaştı.

Öte yandan, Caramel Macchiato'nun küçük boyu 59 liradan 68 liraya, büyük boyu ise 76 liradan 87 liraya yükseldi.

Kahve devinin zam haberi Twitter'da yoğun tepki gördü. Paylaşılan yeni fiyat listesi şu şekilde:

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