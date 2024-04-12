Starbucks'ı taşladılar

Kahramanmaraş'ta bir AVM'de bulunan Starbucks şubesine saldırı düzenlendi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sırasında yaşanan panik anları, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Saldırganın uzun süre Starbucks’ı taşladığı görülürken eylemin, İsrail’in Filistin ve Gazze’deki saldırılarına yönelik protesto amacıyla yapıldığı aktarıldı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı düzenleyen şahsın gözaltına alınma işlemlerine başlandı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanırken, şahsın yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.