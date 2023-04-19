Starship roketinin uzaya gönderileceği yeni test tarihi belli oldu

İnsanlığın şimdiye kadar yapmış olduğu en güçlü roket olarak tanımlanan Starship, havalanmak için geri sayıma başladı.

Pazartesi günü için belirlenen test uçuşu güçlendiricinin donmuş olması nedeniyle iptal edilmişti. Üstelik uydunun patlama ihtimalinden de bahsedilmişti.

YENİ TARİH BELİRLENDİ

SpaceX tarafından yapılan bir açıklamada yeni fırlatma penceresi belirlendi. Her şey yolunda giderse Starship’in, 20 Nisan Perşembe günü Starbase’den fırlatılacak. SpaceX, test görevini Türkiye saati ile 15:15’te başlayacak olan YouTube canlı yayını ile milyonlara sunacak. Fırlatma ise saat 16:28’de gerçekleşecek.

Starship fırlatmaya 40 saniye kala iptal edilmiş olsa da Perşembe günün gerçekleşmesi planlanan görevin başarılı olması garanti değil. Starship yeni bir roket ve ertelemelerin, arızaların olması doğal. Hiçbir sorun yaşanmazsa Starship, yörünge test uçuşunu gerçekleştirerek önemli bir kilometre taşını arkada bırakacak. Yörüngeye ulaşırsa, 33 Raptor motoruyla çalışan Super Heavy birinci aşama fırlatıldıktan yaklaşık sekiz dakika sonra Meksika Körfezi'ne iniş yapacak.

Ayrıca Starship'in üst aşaması, kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra Hawaii yakınlarındaki Pasifik Okyanusu'na dalış yapmadan önce Dünya’yı neredeyse tam tur dönecek. Canlı yayın hemen alttaki bağlantıdan gerçekleştirilecek.