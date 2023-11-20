Steam’de Türk Lirası dönemi resmen sona erdi. Bugünden itibaren geçerli oluyor

Dijital oyun mağazası Steam, Türk Lirası para birimini bugün itibariyle kullanımdan kaldırılıyor. Ülkemizde sürekli olarak artan enflasyon ve yükselen döviz kuru nedeniyle alınan bu kararın ardından Türkiye için MENA-USD para birimi geçerli hale gelecek.

STEAM’DE OYUNLAR NASIL ALINACAK?

Shift Delete’de yer alan habere göre, Steam‘den Türk Lirası kalkacağı için kullanıcıların bakiyeleri de MENA-USD‘ye çevrilecek. Bunun için güncel dolar kuru esas alındı. Bu bir oyun satın alırken de geçerli olacak. Örnek vermek gerekirse “ABC” isminde bir oyunun fiyatı 10 MENA-USD ise, güncel kura (19 Kasım saat 23.20 = 28,58 TL) göre 258,78 TL ödeyerek satın alabileceksiniz.

Yeni dönemde oyun fiyatlarının nasıl olacağı belirsizliğini koruyor. Oyun fiyatlarının zamlanması beklenirken bazı geliştiricilerin düzenleme yapması da beklentiler arasında yer alıyor.

MENA-USD KAPSAMINDAKİ ÜLKELER

Orta Doğu

Bahreyn

Mısır

Irak

Ürdün

Lübnan

Umman

Filistin

Türkiye

Yemen

Kuzey Afrika

Cezayir

Libya

Fas

Tunus

Sudan