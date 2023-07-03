Steam'den yapay zeka içerikli oyunlar için açıklama

Valve telif haklarını ihlal eden yapay zeka oyunlarını yayınlamayacağını açıkladı.

Steam'den yapay zeka içerikli oyunlar için açıklama

Valve sözcüsü Kaci Aitchison Boyle şirketin Steam'de yapay zeka kullanımını engellemeye çalışmadığını söyledi. Aitchison Boyle, yaşanan karışıklığı Valve'in mevcut telif hakkı kurallarıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Steam, şu anda yapay zeka kullanımının mevcut inceleme süreçlerine nasıl entegre edileceği konusunda net bir fikir sahibi olamadı.

“TELİF HAKLARINI İHLAL EDEMEZLER”

Aitchison Boyle, yaşanan problemlerinin çoğunun ise telif hakkı sorunlarından kaynaklandığını ima etti: "Yenilikleri memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyoruz ve yapay zeka teknolojisinin oyunlarda yeni ve heyecan verici deneyimler yaratması kaçınılmaz. Geliştiriciler bu yapay zeka teknolojilerini uygun ticari lisanslarla çalışmalarında kullanabilirken, mevcut telif haklarını ihlal edemezler" dedi.

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