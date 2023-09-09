Stefan Kuntz'tan saç baş yoldurtacak açıklama

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçından sonra şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Kuntz, takımın iyi oynamamasına rağmen ilk yarıda istedikleri oyunu gösterdiklerini ileri sürdü ve 5-6 pozisyona girdikleri iddia etti.

Devre arasında ise oyuncularda özgüven düşüklüğü olduğunu belirterek şaşırtan açıklamalarına devam eden Kuntz, "Iskalanan bir top sonucu golü yedik. Yine de takım direnmeye çalıştı ve 8. veya 9. pozisyonun ardından golü bulabildik" iddiasında bulundu.

Kuntz, "Ermenistan'la burada 1-1 berabere kalıyorsanız kesinlikle öz eleştiri yapmanız gerekiyor. Sakin kafayla analiz yapmaya ve kenarda doğru kararı vermeye çalışıyorum. Elimizden geleni yaptığımız düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

