Erman Toroğlu'ndan Kuntz'a sert sözler: Dansöz gibi kıvırtıyor

Erman Toroğlu, Milli Takım'ın Ermenistan maçından sonra Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u sert ifadelerle eleştirdi.

Erman Toroğlu'ndan Kuntz'a sert sözler: Dansöz gibi kıvırtıyor

Erman Toroğlu, A Milli Takım'ın Ermenistan'la 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda özellikle teknik direktör Stefan Kuntz'u eleştirdi.

Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun maçtan sonra saha zeminin kötü olduğu şeklindeki sözleri üzerine "Bu federasyonda ya arkadaş bu zemin kötü. Burada maç oynanmaz, diyecek kimse yok muydu" diyen Toroğlu, şöyle devam etti:

"Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu açık açık söylüyor. Öfkeli adam. Yanındakilere bakıyor. Kenara bakıyor. Açık açık söylüyor. Kıvırtmadan söylüyor. Kuntz ise kıvırtıyor. Dansöz gibi kıvırtıyor. Topu döndürüyor. Kuntz ilk yarıda iyiydik diyor biz başka maç izledik herhalde. Memnun kalmış bu takımdan. Sahada olması gerekenleri dışarnı aldın. dışarıda olması gerekenleri almadın. Ne kadar zamandır çalıştırıyor Kuntz? Ne anlatıyorsun bana Kuntz ya. Oyunu göremiyorsun. Sahayı göremiyorsun. Kimi kandırıyorsun ya. Bana ne anlatıyor. Ermenistan takımının ruhu vardı. Bizim Milli Takım'ın ruhu yoktu."

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