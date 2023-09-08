Kuntz ve TFF yönetimi: Düşün Türk Futbolu'nun yakasından

Olacak iş değil.

Bunun adı rezalettir.

Milli takımımız adeta 80'li yıllara döndü.

Oysa, kulüp takımlarımız Avrupa'da harika maçlar kazanıyor.

İyi futbol oynuyorlar, arka arkaya galibiyetler alıyorlar.

Maalesef milli takımımız kulüplerimizin çok çok gerisinde kaldı.

Diyeceksiniz ki, kulüplerde kaliteli yabancılar var.

İyi de, bizim futbolcularımız da kulüplerinde daha iyi performans gösteriyor.

Ay yıldızlı formayla o derece başarılı değiller.

Bunun ilk sorumlusu elbette teknik direktör Kuntz.

Elindeki yetenekli kadrodan beklenen verimi alamıyor.

Belki de Alman tv kanallarına Bundesliga'yı yorumlamaktan millilere fazla zaman ayıramıyordur.

Rezillik.

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün milli takıma yeni bir slogan arayışında olduklarını söylemiş.

Siz bırakın sloganı, mottoyu da hemen yeni bir teknik adam arayın.

Yoksa bu Kuntz'la işimiz çok zor.

O yüzden hemen kovun bu adamı.

Yetmez.

Tazminatını da cebinizden ödeyin.

O da yetmez.

Siz de istifa edin.

Düşün futbolumuzun yakasından.

Bu iş böyle gitmez.

Ermenistan kim arkadaş?

Avrupa futbolunda ismi, cismi var mı?

Genelde averaj takımı.

Bu takım geldi, Eskişehir'de beraberliği aldı, gitti.

Berkay 88'de o golü atmasa, 3 puanı alıp gidecekti.

Futbol adına yazacak bir şey yok.

Çünkü millilerde futbol yok.

Bu kadar pas hatası, bu kadar anlaşmazlık, bu kadar acemilikle skor da bu kadar:1-1

Ayıptır.

Türk halkını bu kadar üzmeye hakkınız yok.

Tekrar ediyorum.

Kunt'u hemen kovun.

Yetmez.

Tazminatını da cebinizden ödeyin.

O da yetmez.

Siz de istifa edin.

Düşün futbolumuzun yakasından.

Bu iş böyle gitmez.