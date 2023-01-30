Strep-A’ya yakalandı 21 günde iyileşti

Anne Dilek Küçük, bademcikleri ve dili şişen, vücudunda da döküntüler oluşan kızı Verda Nur'u, 6 Ocak'ta Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümündeki kontrolde Strep-A bakterisinin yol açtığı enfeksiyon tanısı konulan çocuk, tedaviye alındı. Yutkunma zorluğu yaşadığı için beslenme ihtiyacı damar yoluyla karşılanan Küçük, 21 günlük ilaç tedavisinin olumlu sonuç vermesiyle taburcu edildi.





"ORGANLARI HASAR GÖREBİLİRDİ"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, AA muhabirine, hastadaki bulguların değerlendirilmesinin ardından Strep-A enfeksiyonu tanısı koyduklarını belirtti. İlaç tedavisinin etki gösterdiğini belirten El, "Verda Nur geldiğinde bademcikleri ve dili artık beslenemeyecek şekilde şişmişti. Su ihtiyacını bile karşılayamıyordu. Bunun sonucunda ciddi kilo kaybı gerçekleşecekti. Tedaviyi damardan beslenmeyle destekledik ve bulguların yavaş yavaş düzelmesiyle kendi beslenmesine geçtik. Şu an iyi durumda." şeklinde konuştu.

El, enfeksiyonun erken teşhisinin hastanın iyileşmesine katkı sağladığını vurgulayarak, "Geç kalınmış olsaydı enfeksiyon, kalp ve böbrek yetmezliği gibi organ hasarlarına, hatta hiç istemediğimiz hipotansiyon sonucu toksik şok sendromuyla ölüme dahi neden olabilirdi." dedi.

"HİJYEN KURALLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Bakterinin 16 yaşın altındaki çocuklarda daha sık görüldüğünü dile getiren El, yüksek ateş, vücutta döküntü, soyulma, dilde ve dudaklarda şişlik, yutma güçlüğü gibi belirtilerde sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini açıkladı. Doç. Dr. El, hijyen kurallarına uyulmasının hastalıktan korunmada etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle bu mevsimlerde odanın saatlik havalandırılması çok önemli. Hapşırık, öksürük durumlarında elimiz yerine dirsek iç yüzünü kullanmalı, sonrasında enfeksiyonun bulaşmasını kontrol altına almak için bir yere dokunmadan hızlıca elimizi yıkamalıyız. Çünkü yetişkinler, çocuklar için taşıyıcı duruma geçebiliyor. Bu nedenle bakteriden korunmada kişisel hijyen kuralları çok önemli."

AA