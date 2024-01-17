Stresi azaltıyor. İşte şifa deposu ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erkavim Yıldırım
Stresi azaltıyor. İşte şifa deposu ot
Sinir sistemini güçlendirerek stresi azaltan şifa deposu öksürük otu dikkat çekti.

Öksürük otu, kışın sık görülen nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir alternatif olarak öne çıkar.

Doğal besinler, insanların hem hastalıklara karşı korunmasına hem de sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Bu besinler arasında öksürük otunun da önemli bir yeri vardır.

Öksürük otu, sinir sistemini destekleyerek stres seviyesini düşüren bir bitkidir.

STRES NEDİR?

Stres, bizi tehlike altında veya zor durumda hissettiren olay veya düşüncelerden kaynaklanan endişenin neden olduğu duygusal, zihinsel ve fiziksel reaksiyondur.

Stres kaynağı gerçek bir tehlike olabileceği gibi hayali bir endişe de olabilir.

Stres, hayatımızda karşılaştığımız sorun, zorluk ve gerginliklere verdiğimiz doğal bir yanıttır.

Herkes zaman zaman stres yaşar. Ancak stres çok fazla olduğunda kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir.

ÖKSÜRÜK OTUNU NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Öksürük otunun kurutulmuş yaprak ve çiçeklerinden 1-2 tatlı kaşığı alarak 1 bardak kaynar suya atın. 10 dakika bekletin ve süzün. Bu çayı günde 3 defa, sıcakken içebileceğiniz önerildi.

Evde öksürüğü ve balgamı gideren bir çay hazırlamak için, öksürük otu, sığırkuyruğu ve dar yapraklı sinirli otu eşit oranda karıştırın. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı alarak 1 bardak kaynar suya koyun. 4-5 dakika demleyin ve süzün. Bu çayı günde 3 defa, içine bal katarak, yudum yudum içebilirsiniz.

İlgili Haberler
Nezle ve gribe karşı etkili. Mucize otun faydaları say say bitmiyor
Ökse otunun hiç bilmediğiniz faydaları ortaya çıktı. Doğanın sunduğu mucize
Son Haberler
Türkiye'de üretilen araçların yarısı Bursa'daki bantlardan indirildi Ekonomi
Türkiye'de üretilen araçların yarısı Bursa'daki bantlardan indirildi
Meral Akşener'den yaylım ateşi. Erdoğan ile görüşmesini açıkladı Gündem
Meral Akşener'den yaylım ateşi. Erdoğan ile görüşmesini açıkladı
Seçil Erzan’ın fon mağduru Bülent Çeviker: Sürekli hoca hoca hoca diyordu. Cami hocası değil herhalde? Gündem
Seçil Erzan’ın fon mağduru Bülent Çeviker: Sürekli hoca hoca hoca diyordu. Cami hocası değil herhalde?
Son dakika.. Hilafetçilere yumruk attığı için tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi Gündem
Son dakika.. Hilafetçilere yumruk attığı için tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi
İzmir'de uçak seferlerine sis engeli Gündem
İzmir'de uçak seferlerine sis engeli
İhtiyaç kredisinde faizleri uçtu. Bir kredi de banka için çekeceksiniz Ekonomi
İhtiyaç kredisinde faizleri uçtu. Bir kredi de banka için çekeceksiniz
Balıkesir’de 54 yaşındaki adamın acı sonu Yaşam
Balıkesir’de 54 yaşındaki adamın acı sonu