Stresi azaltıyor. İşte şifa deposu ot

Öksürük otu, kışın sık görülen nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir alternatif olarak öne çıkar.

Doğal besinler, insanların hem hastalıklara karşı korunmasına hem de sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Bu besinler arasında öksürük otunun da önemli bir yeri vardır.

Öksürük otu, sinir sistemini destekleyerek stres seviyesini düşüren bir bitkidir.

STRES NEDİR?

Stres, bizi tehlike altında veya zor durumda hissettiren olay veya düşüncelerden kaynaklanan endişenin neden olduğu duygusal, zihinsel ve fiziksel reaksiyondur.

Stres kaynağı gerçek bir tehlike olabileceği gibi hayali bir endişe de olabilir.

Stres, hayatımızda karşılaştığımız sorun, zorluk ve gerginliklere verdiğimiz doğal bir yanıttır.

Herkes zaman zaman stres yaşar. Ancak stres çok fazla olduğunda kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir.

ÖKSÜRÜK OTUNU NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Öksürük otunun kurutulmuş yaprak ve çiçeklerinden 1-2 tatlı kaşığı alarak 1 bardak kaynar suya atın. 10 dakika bekletin ve süzün. Bu çayı günde 3 defa, sıcakken içebileceğiniz önerildi.

Evde öksürüğü ve balgamı gideren bir çay hazırlamak için, öksürük otu, sığırkuyruğu ve dar yapraklı sinirli otu eşit oranda karıştırın. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı alarak 1 bardak kaynar suya koyun. 4-5 dakika demleyin ve süzün. Bu çayı günde 3 defa, içine bal katarak, yudum yudum içebilirsiniz.