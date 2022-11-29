Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın, söylediği yalanı eski eşi ortaya çıkardı

Geçmişte ünlü ve ünsüz birçok kadınla birliktelik yaşayan Elon Musk’ın bazı ilişkileri ünlü şarkıcılar ya da aktrisler söz konusun olduğundan çok göz önünde yaşanmıştı. Oysa Musk’ın bir de az bilinen, daha geçmişte kaldığı için son ilişkileri kadar konuşulmayan bir evliliği ve bu evlilikten sahip olduğu 5 çocuğu var. Musk’ın bu evlilik ve çocuklarıyla ilgili geçmişi geçen aylarda haberlere konu olmuştu. Aynı haber şimdilerde Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla bir kez daha gündeme geldi.

Elon Musk, herkesi teker teker Twitter’a geri döndürürken kendisine geçen hafta, ünlü komplo teorisyeni Alex Jones’u da geri alıp almayacağı sorulmuş, Musk ise hayatını kaybetmiş çocuklar hakkında yalan söyleyerek kendine kariyer inşa eden birisinin sahibi olduğu platformda konuşmasına asla izin vermeyeceğini söylemişti. Musk, bu hassasiyetinin ise daha 10 haftalıkken kollarında ölen oğlunun sebep olduğunu anlamıştı.

Elon Musk’ın çok bilinmeyen geçmişinden çıkıp gelen bir isimse bu açıklamayı yalanladı ve her söylediği şeyin doğruluğu sorgulanan ve gerek fikirleri gerekse eylemleriyle çok tepki toplayan Elon Musk’ı doğruları anlatmamakla suçladı

"OĞLUM KOLLARIMDA ÖLDÜ" DEMİŞTİ

İşte Musk, bir kez daha, bu kez Twitter’la ilgili bir mesele yüzünden ölen oğlundan bahsedince bu kez dayanamayan eski eşi devreye girdi. Justine Wilson, Musk’ın Twitter’da geçen hafta “İlk çocuğum onu kollarımda tutarken öldü” yazınca konuşmaya karar veren Justine, Elon Musk’ı yalanlayan bir açıklama yaptı. Justine Wilson da geçeği açıklamak için eski eşinin sahibi olduğu sosyal medya platformunu seçecekti. Wilson attığı tweette “Oğlum, ani bebek ölümü sendromu sebebiyle yaşam destek ünitesine bağlanmıştı. Daha sonra beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Bu benden başka kimseyi ilgilendirmez biliyorum ama hayatımın en kutsal anlarından biriydi ve son nefesini verirken onu kollarında tutan kişi Elon değil bendim.” yazarak Musk’ın, kendini merkeze koyarak anlattığı hikâyeyi yalanladı.