Su birikintisine yıldırım düştü. İnsanlar dehşeti yaşadı

Rusya’da meydana gelen olayda, insanların olduğu bir alandaki su birikintisine yıldırım düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Su birikintisine yıldırım düştü. İnsanlar dehşeti yaşadı

Editör: İsa Karaarslan

Özellikle yaz aylarında meydana gelen yıldırım düşme vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana gelen olayda, aşırı yağışlarla birlikte yıldırım vakaları da görülmeye başlandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, sel sularıyla mücadele eden insanların üzerine yıldırım düştü. Olayın etkisiyle birlikte etrafa kaçan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, bir kişinin yere yığıldığı görüldü. Yıldırım isabet eden kişinin acil olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

O anlar, orada bulunan bir vatandaş tarafından tesadüfen kaydedilirken, sosyal medyada çok defa paylaşıldı.

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