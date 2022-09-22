1 haftada 7 kilo zayıflatan mucize diyet

NTV’nin haberine göre; Bol su içmek sağlıklı bir yaşam sürmenin en önemli faktörlerinden biri olduğu bildirildi. Her insanın sağlıklı bir bedene sahip olabilmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için günlük 2,5 – 3 litre su tüketmesi gerektiği vurgulandı. Sağlık açısından vücuda olduğu kadar diyete de yardımcı olan su tüketimi, kilo vermeyi kolaylaştırdığı biliniyor. Hem sağlığını korumak hem de zararsız bir şekilde kilo vermek isteyen kişilerin deneyebileceği su diyeti, son zamanlarda popüler olmaya başladığı bildirildi.

İŞTE SU DİYETİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN HER ŞEY…

SU DİYETİ NEDİR?

Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayandığı bildirildi. İlk ortaya çıkışı ve önerildiği tarihe dair spekülasyonlar taşıyan su diyetinin ardında elbette bir teori yattığı ifade edildi. İnsan biyolojisine dair bilgilerden beslenen bu teoriye ve bunun üzerine yapılan araştırmalara göre, soğuk su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori yaktığı vurgulandı. Bu da, kilo verilmesini hızlandırarak daha kolay hale getiriyor. Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına olanak tanınıyor. Eklemleri ve dolayısıyla omurgayı korumaya yardımcı olan su, kan basıncını dengeleyerek vücut sıcaklığının ayarlanmasına da fayda sağlıyor. Ancak yine de diyetin doktor kontrolünde yapılması öneriliyor.

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Tokluk hissi veren suyun yanı sıra, kan basıncının düşmemesi ve gerekli besin ögelerinin alınması için tüketilen diğer sıvılara dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. Vücutta detoks etkisi yaratan ve kalori yakımını hızlandıran su diyeti, günlük en az 2 litre su veya sıvı tüketimi ile uygulandığı vurgulandı. Sağlık uzmanları, diyetin yalnızca su tüketilerek uygulanmasının son derece zararlı olduğu konusunda uyararak, bol sıvı tüketiminin yanında sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesini öneriyor.

1. GÜN

-Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu

-Ara öğün: Bir bardak papaya suyu

-Öğle: Bir kase karpuz

-Ara öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu ya da bir bardak limonlu su

-Akşam yemeği: Bir bardak su

-Son ara öğün: Bir adet elma ve 2 bardak su

2. GÜN

-Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta ve 2 bardak su

-Ara öğün:

Bir su bardağı çiğ lahana salatası ve 2 bardak su

-Öğle: Çoban salatası ve bir bardak su

-Ara öğün: 2 adet domates ve bir bardak su

-Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu

-Son ara öğün:

Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su

3. GÜN

-Kahvaltı: Bir adet elma ve 2 bardak su

-Ara öğün: 1 su bardağı papaya meyvesi ve bir bardak su

-Öğle:

Çoban salata ve bir bardak su

-Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu

-Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su

4.GÜN

-Kahvaltı: Bir bardak yağsız süt ve 2 bardak su

-Ara öğün: Bir adet muz ve 2 bardak su

-Öğle: Bir bardak süt ve 2 su bardağı su

-Ara öğün: Bir adet muz ver 2 su bardağı su

-Akşam yemeği: Bir adet muz

-Son ara öğün: Bir su bardağı su ve bir adet muz

5.GÜN

-Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

-Ara öğün: 2 adet domates ve 2 su bardağı su

-Öğle yemeği: Bir kase domates soslu haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

-Ara öğün: 2 adet domates

-Akşam yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç

6. GÜN

-Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

-Ara öğün: 2 adet domates 2 su bardağı su

-Öğle yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 bardak su

-Akşam yemeği: Bir bardak limonlu su

-Son ara öğün: Bir kase salata ve bir bardak su

7. GÜN

-Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

-Ara öğün: 2 adet domates 2 su bardağı su

-Öğle yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 bardak su

-Ara öğün: 2 adet salatalık

-Akşam yemeği: Bir bardak limonlu su

-Son ara öğün: Bir kase salata ve bir bardak su