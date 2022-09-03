Diyetisyen açıkladı. Aşurenin hiç bilmediğimiz faydası ortaya çıktı

Aşure adeta besin deposu olmasıyla dikkat çekti. Aşurenin ise bilinmeyen faydası ortaya çıktı. Diyetisyen Müge Mertcan’ın aşurenin insanlara enerji verdiğini ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ifade etmesi dikkat çekti.

AŞURENİN FAYDALARI…

-Aşurenin içerisinde üzüm, kayısı gibi kuru meyvelerde yer aldığı için kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

-Aşure içerisine konulan besin çeşitliliği ile vitamin ve mineral bakımından zengindir.

-Aşurenin içerisinde A, E, C vitaminleri bulunmaktadır.

-Aşure insanlara enerji verir.

-Aşure, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

-Kalp-damar sağlığını korur

-Bebeklerde büyümeyi destekler

-Annelerde süt yapımına yardımcı olur

-Kabızlığa iyi gelir

-Depresyon riskini azaltır

AŞURE TARİFİ… AŞURE NASIL YAPILIR?

Malzemeler…

2 Su Bardağı Buğday

1 Çay Bardağı Nohut

1 Çay Bardağı Kuru Fasulye

1 Çay Bardağı Kuru Üzüm

1 Çay Bardağı Kuş Üzümü

2 Yemek Kaşığı Pirinç

10-15 Kuru Kayısı

10 Tane Kuru İncir (Aşurenin Rengini Karartır Ben Kullanmıyorum)

Çay Kaşığının Ucuyla Tuz

1 Tane Portakal Kabuğu Rendesi

3 Su Bardağı Toz Şeker (Damak Tadınıza Göre Azaltıp Çoğaltabilirsiniz)

10-15 Tane Karanfil

Süslemek için…

Ceviz

Nar

Fındık

Kuş Üzümü

Tarçın

Antep Fıstığı

TARİFİ - NASIL YAPILIR?

Ev Yapımı Gelenksel Aşure Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nelerdir Hepsi Bu Tarifte;

Bildiğiniz üzere aşure günü Muharrem Ayı'nın 10.gününe denk gelmektedir. Bolluğun bereketin sembolü olan aşure aynı

zamanda paylaşmanın ve dayanışmanın da simgesidir. Umarız siz de bu tarif ile ağzınıza layık, nefis, kıvamı yerinde, şekeri

baymayan, rengi kararmamış leziz bir aşure yaparsınız.

2 Su Bardağı Buğday

1 Çay Bardağı Nohut

1 Çay Bardağı Kuru Fasulye

1 Çay Bardağı Kuru Üzüm

1 Çay Bardağı Kuş Üzümü

2 Yemek Kaşığı Pirinç

10-15 Kuru Kayısı

10 Tane Kuru İncir (Aşurenin Rengini Karartır Ben Kullanmıyorum)

Çay Kaşığının Ucuyla Tuz

1 Tane Portakal Kabuğu Rendesi

3 Su Bardağı Toz Şeker (Damak Tadınıza Göre Azaltıp Çoğaltabilirsiniz)

10-15 Tane Karanfil

Ceviz

Nar

Fındık

Kuş Üzümü

Tarçın

Antep Fıstığı

Aşure yapmaya 1 gün öncesinden başlanır.

Buğday soğuk suya konulur ve 3-4 saat bekletilir, ardından sarı suyu dökülür ve iyice yıkanır, ocağa alınır.

2 lt kadar su konulur 1 saat kadar kaynatılır ardından kapağı kapatılır.

Sabaha kadar bekletilir bu sayede buğdaylar iyice şişer.

Nohut, kuru fasulyede gene akşamdan soğuk suya konur.

Sabah olunca kirli suları süzülür ve ayrı tencerelerde pişirilir, suları süzülür.

Kuş üzümünü aşureyi yapmaya başlamadan sıcak suya koyun ve aşureye atacağınız zamana kadar mutlaka 3 kere suyunu değiştirin her seferinde sıcak suya koyun.

Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri 10 dk. sıcak suda bekletin ardından doğrayın.

Portakalın kabuğunu rendeleyin dikkat edin beyaz kısmı olmasın acılık verir.

1 tane elmaya 10-15 karanfili iğne batırır gibi batırın.

Tencerede duran buğdayın üzerine kaynar su koyun kaynadığında elmalı karanfilli, pirinci koyun 15-20 dk. pişirin.

Yanınızda daima sıcak su bulunsun asla soğuk su eklemiyoruz.

Ardından portakal kabuğu rendesini, nohut, kuru fasulyeyi ekleyin.

10 dk. daha arada karıştırarak kaynatın, bu işlemler olurken aşurenin başından ayrılmıyoruz. Sonra üzüm, kuş üzümü, dilerseniz doğranmış portakal, kayısı, inciri ekleyin.

Şekerini katın, tadına bakarak ayarlayın. Kolay İade İmkanı

Karanfilli elmayı aşurenin içinden çıkarın suyunun kıvamını ayarlayın.

Kıvama gelince servise hazır…

Kaselere alın üzerinizi dilediğiniz şekilde süsleyip servis edin.

EV YAPIMI GELENKSEL AŞURE TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI VE ÖNERİLER:

Aşure yapımı biraz zahmetlidir. Bunun için hazırlıklara 1 gün öncden başlanır. Daha önceden suda bekletilmesi gereken malzemeler gerekiyorsa bir kaç sudan geçirilir ki aşuremizin rengi kararmasın.

Aşure yaparken her zaman sıcak su kullanıyoruz. Bu yüzden yanınızda scak suyunuz her daim bulunsun.

Aşurede şeker herkes için farklılık gösterir. O yüzden en güzeli şeker miktarını kendinize göre ayarlamanız. Aşure kaynadıkça şeker tadı yoğunlaşacaktır. Bu da aklınızı bir kenarında bulunsun.

Eğer aşurenizi kıvamı çok yoğun oldu ise, kıvamını açmak için sıcak su ilavesi yapabilirsiniz.

Aşurenizin kıvamı çok sulu ise, biraz daha pirin buğday ilavesi yapabilirsiniz ya da nişastayı su ile açıp kıvamı arttırabilirsiniz ya da kapağı olmadan biraz daha kaynatabilirsiniz.

Aşurenizi süslemek için ceviz, nar, fındık, kuş üzümü, tarçın, antep fıstığı ya da sizin aklınıza gelebilcek her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz.

