14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sosyetenin diyeti 13 günde 14 kilo verdiriyor. En fazla 13 gün yapılıyor

Sosyetenin diyeti 13 günde 14 kilo verdiriyor. En fazla 13 gün yapılıyor

13 günde 14 kilo verdiren sosyete diyeti olarak adlandırılan İsveç Diyetini; İrem Derici, Hülya Avşar, Adriana Lima gibi ünlüler de yoğun biçimde tercih ediyor. İsveç Diyetiyle iliği detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:27
Takip Et

13 günde 14 kilo verdiren sosyete diyeti olarak adlandırılan İsveç Diyetiyle ilgili detaylar

Sosyetenin diyeti 13 günde 14 kilo verdiriyor. En fazla 13 gün yapılıyor
+
Aa
-

Mynet’te yer alan habere göre; 13 günde 14 kilo verdiren sosyete diyeti olarak adlandırılan İsveç Diyeti merak konusu oldu.

İsveç Diyetiyle ilgili detaylar…

İSVEÇ DİYETİ NEDİR?

İsveç diyeti; minimum 6, maksimum 13 gün boyunca yapılabilen bir diyet türüdür. İsveç diyetinin yapıldığı günlerde genel olarak günlük 1000 kaloriye tekâbül eden yiyecekler tüketildiği biliniyor. Diyet sürecinde tüketilen gıdaların kalorisi, diyet günlerine göre farklılık gösterebiliyor olmasıyla dikkat çekiyor. İsveç diyeti nasıl yapılır?

Dünya çapında da adını duyurmayı başaran İsveç diyetini sürdürürken uymanız gereken kurallar şu şekilde sıralanıyor:

-Diyet maksimum 13, minimum 6 gün sürmeli.
-İsveç diyeti 3 aydan kısa bir süre içerisinde tekrar edilmemeli.
-Günde en az 2 litre su içilmeli ve belirtilen miktarın altına düşülmemeli.
-İsveç diyeti boyunca; çay, kahve ve herhangi bir meşrubat türünü tüketmek yasak!
-Gün içerisinde öğle ve akşam yemeği menülerinin yerleri değiştirilebilir.
-Eğer kolestrolünüz yüksekse sabah öğünlerinde tercih ettiğiniz yumurtanın sadece beyazını yiyebilirsiniz.

13 GÜNLÜK İSVEÇ DİYETİ MÖNÜSÜ

Uzman doktorlar tarafından da sıklıkla önerilen İsveç diyeti, maksimum 13 gün boyunca sürdürülebiliyor. Eğer siz de İsveç diyeti yapmaya karar verdiyseniz doğru yerdesiniz! Sizler için 13 günlük İsveç diyeti listesi hazırlandı.

HER GÜN FARKLI BİR MÖNÜ

İsveç diyeti listesi çeşitliliği ile dikkat çekiyor. 13 günün sonunda 5-14 kg arası kilo kaybını sağladığı iddia edilen menü, evinizde bulunan malzemeler ile oldukça pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. İsveç diyeti menüsünde protein ağırlıklı malzemeler öne çıkıyor. Özellikle sebze çeşitlerinin yoğun olarak bulunduğu menüde et çeşitlerine de izin veriliyor. Minimal bir beslenme düzeni oluşturmanızı sağlayan İsveç diyeti menüsü, yağlarınızdan kısa bir sürede kurtulmanızı sağlıyor.

İşte, 13 gün boyunca tüketmeniz gereken besinler…

1. GÜN 

Sabah: İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve
Öğle: Katı kıvamda haşlanmış 2 yumurta, 1 porsiyon haşlanmış taze ıspanak, 1 domates
* Akşam: 200 gr biftek, zeytinyağı ve limon ile soslandırılmış mevsim salatası

2. GÜN

Sabah: İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve
Öğlen: 100 gram yoğurt içerisine 1 dilim salam
Akşam: 200 gram biftek, mevsim salatası, 1 adet meyve

3. GÜN

Sabah: İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle: 1 domates, 1 meyve, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak
Akşam: Mevsim salatası, 1 dilim salam, 2 katı kıvamlı yumurta

4. GÜN

Sabah: İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle: 25 gr yağsız peynir, 1 adet rendelenmiş havuç, 1 adet katı yumurta
Akşam: 100 gram yoğurt, 2 dilim portakaldan yapılmış portakal suyu

5. GÜN

Sabah: Rendelenmiş bir dilim havuç(limonlu)
Öğle: 200 gram haşlanmış yağsız balık(limon ve tereyağı ile tatlandırılabilir)
Akşam: 200 gram biftek, salata ve brokoli

6.GÜN

Sabah: İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve
Öğle: Rendelenmiş bir adet büyük havuç, 2 katı yumurta
Akşam: 200 gram derisi alınmış tavuk, mevsim salatası

7.GÜN

Sabah: Şekersiz çay
Öğle: 200 gram ızgara et, 1 adet meyve
Akşam: -

8.GÜN

Sabah: İçerisine 1 küp şeker atılmış sade kahve
Öğle: 100 gram yağsız yoğurt, 1 dilim salam
Akşam: 200 gram biftek, yeşil salata

9.GÜN

Sabah: 1 şekerli kahve
Öğle: 100 gram yoğurt, 1 dilim salam
Akşam: 200 gram biftek, salata, meyve

10. GÜN

Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 şekerli kahve
Öğle: 1 domates, 1 meyve, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak
Akşam: Yeşil salata, 1 salam, 2 adet katı yumurta

11.GÜN

Sabah: 1 şekerli kahve, 1 dilim kızarmış ekmek
Öğle: Rendelenmiş bir büyük boy havuç, 1 katı yumurta, 25 gr yağsız peynir
Akşam: 2 dilim portakaldan yapılmış portakal suyu, 100 gr yoğurt

12. GÜN

Sabah: Rendelenmiş, limonlu 1 büyük boy havuç
Öğle: 200 gr balık
Akşam: 200 gr biftek, salata, brokoli

13. GÜN

Sabah: 1 şekerli kahve
Öğle: 2 katı yumurta, rendelenmiş bir havuç
Akşam: 200 gram derisi alınmış tavuk, salata

İSVEÇ DİYETİ YAPAN ÜNLÜLER…

-Hülya AVŞAR

-Ebru GÜNDEŞ

-Çağla ŞİKEL

-Adriana LİMA

-Gülşen

-Ebru ŞALLI

-İrem DERİCİ

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
1
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
2
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
3
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
4
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
5
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
6
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
7
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.