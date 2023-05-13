Su içtiği bardaktaki DNA’sından yakalanan cinsel istismar sanığına 6 yıl hapis

DHA’nın haberine göre, olay, 18 Şubat günü İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Yerlikaya, dernek için yardım toplama bahanesiyle girdiği apartmanda bir dairenin kapısını çaldı. Kapıyı anne ve babası işte olan Z.E. isimli kız çocuğu açtı. İçeri giren Murat Yerlikaya, Z.E.'den su istedi, bir süre sohbet ettikten sonra da istismarda bulundu. Z.E., akşam işten dönen anne ve babasına durumu anlattı. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Murat Yerlikaya’yı su içtiği bardaktaki DNA’sından ve kamera kayıtlarından yola çıkarak yakaladı. Gözaltına alınan Yerlikaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Murat Yerlikaya hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı.

‘EVE GİRDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM’

İlk kez hakim karşısına çıkan Murat Yerlikaya, "Ben mağdurun oturduğu binaya girdiğimi hatırlamıyorum. Onunla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben eve girip kendisini istismar etmedim. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

‘KIZIMI GÖRDÜĞÜMDE AĞLIYORDU’

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Z.E.’nin annesi G.E. (44) ise, “Babası işten benden önce gelmişti. Kızımı gördüğümde ağlıyordu. Babasının geldiğini düşünerek kapıyı açtığını söyledi. Kızımdan su istemiş. Kızım suyu götürmüş ve yanına oturtmuş. Kızım yanındayken taciz etmeye başlamış” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra Murat Yerlikaya’yı ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 5 yıl, ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.