İnek yolda yürüyen yaşlı kadına saldırdı

Hindistan'da kaydedilen görüntüler, sokakta dolaşan bir ineğin ani bir şekilde önündeki yaşlı kadına saldırdığını gözler önüne serdi. Yürüme aparatıyla her şeyden habersizce yürüyen yaşlı kadın, ani bir saldırıya maruz kaldı. İneğin boynuzlarıyla yaşlı kadına saldırması, çevrede bulunanları şaşkına çevirdi. Saldırı sonucunda kadın, ineğin etkisiyle takla atarak yere düştü. Çevredeki insanlar, yaşlı kadının yardımına hemen koşarken, ineğin saldırgan tavırları herkesi endişelendirdi.