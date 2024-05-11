Eyüpspor kupasına kavuştu. TFF tebrik mesajı yayınladı

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunu 75 puanla şampiyon tamamlayan Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor; düzenlenen törenle kupasını aldı.

Normal sezonun bitimine 5 hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen eflatun-sarılı ekip, 34. ve son hafta müsabakasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.

Eyüpspor, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-0 kazandı. Müsabakanın ardından saha içine kurulan platformda ödül töreni gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yalçın Orhan, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile futbolcular ve teknik heyete madalyalarını takdim etti.

Orhan, madalya takdiminin ardından şampiyonluk kupasını kaptan Uğur Demirok'a verdi. Kupayı havaya kaldıran Uğur Demirok, takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı. Eflatun-sarılı futbolcular, şampiyonluk sevinçlerini aileleri ve tribünde bulunan taraftarlarıyla paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de normal sezonu zirvede tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Eyüpspor için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında bugün oynanan müsabakalar sonucunda 2023-2024 sezonunun şampiyonu Eyüpspor olmuştur. Daha önce ligde ilk iki sırayı garantileyerek kulüp tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de yer almaya hak kazanan Eyüpspor, bugün Erzurumspor FK karşısında aldığı galibiyetle birlikte kulüp tarihinin ilk Trendyol 1. Lig şampiyonluğunu da elde etmiştir. Başarılarından dolayı Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Eyüpspor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."