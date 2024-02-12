Geleneksel Türk mutfağının hafif tatlıları arasında Su Muhallebisi üzerine serpilen nar taneleri veya meyvelerle ferah bir tat sunuyor. Peki, su muhallebisi nasıl yapılır? Su muhallebisi tarifi için malzemeler neler?

İşte su muhallebisi tarifi..

SU MUHALLEBİSİ TARİFİ

Su Muhallebisi tarifi oldukça hafif ve serinletici bir tatlıdır. İşte basit bir Su Muhallebisi tarifi:

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 litre süt

- 1 paket vanilin veya vanilin şeker

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 1 su bardağı soğuk su

SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?

Bir tencereye irmiği alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak kavurun. İrmiğin rengi hafifçe dönene kadar kavurmayı sürdürün.

Üzerine toz şekeri ekleyin ve karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.

Ayrı bir kapta nişastayı ve soğuk suyu karıştırarak ezin. Karışımı irmikli karışıma ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.

Ardından sütü ekleyin ve karıştırarak muhallebinin koyulaşmasını bekleyin.

Kaynamaya başlayan muhallebiyi bir taşım kaynatıp ocaktan alın.

Vanilin veya vanilin şekeri ekleyin ve karıştırın.

Muhallebiyi kaselere veya kuplara paylaştırın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuyan muhallebinin üzerine nar taneleri veya tercih ettiğiniz meyveleri serpiştirerek servis yapın.