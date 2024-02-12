Su muhallebisi nasıl yapılır? Su muhallebisi tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Su muhallebisi nasıl yapılır? Su muhallebisi tarifi için malzemeler neler?
İrmik, toz şeker, süt, vanilin ve nişastanın uyumuyla hazırlanan Su Muhallebisi, her bir lokmasında ferah bir tat sunarken, soğuk su ile nişastanın karışımı sayesinde herkesin severek tükettiği muhallebi kıvamına geliyor. Peki, su muhallebisi nasıl yapılır? Su muhallebisi tarifi için malzemeler neler?

Geleneksel Türk mutfağının hafif tatlıları arasında Su Muhallebisi üzerine serpilen nar taneleri veya meyvelerle ferah bir tat sunuyor. Peki, su muhallebisi nasıl yapılır? Su muhallebisi tarifi için malzemeler neler?

İşte su muhallebisi tarifi..

SU MUHALLEBİSİ TARİFİ

Su Muhallebisi tarifi oldukça hafif ve serinletici bir tatlıdır. İşte basit bir Su Muhallebisi tarifi:

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 litre süt

- 1 paket vanilin veya vanilin şeker

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 1 su bardağı soğuk su

limonlu-su-muhallebisi-tarifi.jpg

SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?

Bir tencereye irmiği alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak kavurun. İrmiğin rengi hafifçe dönene kadar kavurmayı sürdürün.

Üzerine toz şekeri ekleyin ve karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.

Ayrı bir kapta nişastayı ve soğuk suyu karıştırarak ezin. Karışımı irmikli karışıma ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.

Ardından sütü ekleyin ve karıştırarak muhallebinin koyulaşmasını bekleyin.

Kaynamaya başlayan muhallebiyi bir taşım kaynatıp ocaktan alın.

Vanilin veya vanilin şekeri ekleyin ve karıştırın.

Muhallebiyi kaselere veya kuplara paylaştırın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuyan muhallebinin üzerine nar taneleri veya tercih ettiğiniz meyveleri serpiştirerek servis yapın.

Son Haberler
Kaşık helvası nasıl yapılır? Kaşık helvası tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Kaşık helvası nasıl yapılır? Kaşık helvası tarifi için malzemeler neler?
Trabzonspor Volkan Demirel ile hangi hesabı kesti? Turgay Beşyıldız açıkladı Spor
Trabzonspor Volkan Demirel ile hangi hesabı kesti? Turgay Beşyıldız açıkladı
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi Gündem
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka tarifi için malzemeler neler?
Beşiktaş'ın Kayserispor ilk 11'i beli oldu. Fernando Santos'un kararı herkesi şaşırttı Spor
Beşiktaş'ın Kayserispor ilk 11'i beli oldu. Fernando Santos'un kararı herkesi şaşırttı
TİP'in Hatay adayı olan Gökhan Zan'dan açıklama. "Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır!" Gündem
TİP'in Hatay adayı olan Gökhan Zan'dan açıklama. "Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır!"
Fabrikada 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi Gündem
Fabrikada 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi