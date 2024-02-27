Su sıçratma kavgası kanlı bitti

Kaynak: İHA
Su sıçratma kavgası kanlı bitti
Ağrı’nın Patnos ilçesinde aracı ile giden bir kişinin su sıçratmasına öfkelenen şahıslar arasında çıkan tartışma can aldı. 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı 14 Nisan Mahallesi’nde aracı ile giden şoförün su sıçrattığını söyleyen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya evrilmesi ve sürücünün silahını ateşlemesi ile H.E (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. Baba Y.E ve kardeşi Ö.E ise ağır yaralandı.

Yaralılar Patnos Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayatını kaybeden H.E’nin cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından inceleme başlatan Patnos ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan M.A(48) ve Y.A’yı (21) gözaltına aldı.

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