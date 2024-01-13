Şu Yemen’e saldırı acep nedendir?

ABD Başkanı Biden, “Talimatım doğrultusunda ABD askerî kuvvetleri, Birleşik Krallık ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda’nın desteğiyle, Husilerin seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmak için Yemen’de kullandığı bir dizi hedefe başarıyla saldırı düzenledi.” diye açıklama yaptı.

Bilindiği gibi bu saldırıdan önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen'deki “İran destekli Husi savaşçıların” Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan saldırılarının acilen durması çağrısı yapan karar tasarısını kabul etmişti.

Tasarı, ülkelere, gemilerini saldırılara karşı savunma hakkı tanıyordu. Tasarı, bölgede bulunan ABD öncülüğündeki çok uluslu donanma görev gücüne, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemileri hedef alan saldırıları püskürtmesine yeşil ışık yakıyordu.

Husiler ise kararı "siyasi bir oyun" olarak niteleyerek kınarken, İsrail, Gazze'ye insani yardım girişine izin vermediği sürece saldırılarını durdurmayacaklarını açıklamıştı.

Husiler, bugüne kadar, İsrail'e yardım götürdüğünü iddia ettikleri 26 ticari gemiyi vurmuştu. Son vurdukları ise ABD gemisiydi.

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ABD eski başkanı Donald Trump ise Yemen’in bombalanmasından sonra sosyal medya hesabında bir video paylaştı. Trump, Biden'ı “Deli adam, bizi yine savaşa sokuyor” diyerek eleştirdi ve kendisinin başkan seçilmesi halinde tüm savaşları sonlandıracağını açıkladı.

Trump, “Birileri benim 3. Dünya Savaşı'na sebep olacağımı söylüyordu. Bu deli adam F-22 jetlerini ve Tomahawk füzelerini, Yemen'e karşı Savaş Yetkileri Yasası'nda kullanıyor. Neden? Joe Biden sadece aptal ve beceriksiz değil, ayrıca tüm ülkeyi açık göçmen politikasıyla mahveden gözü dönmüş bir meczup. O, ABD'yi cehenneme çeviren bir felaket. Bu adam yüzünden sebepsiz yere 3. Dünya Savaşı'na gireceğiz.” dedi.

Trump şimdi böyle konuşuyor ama kendisi de başkan iken Yemen’in bombalanması emrini vermişti...

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Emekli Amiral Cem Gürdeniz ise ABD ve Anglosakson dünyanın İsrail’i soykırımdan vazgeçirmek yerine Yemen’de yeni bir cephe açmayı tercih ettiğini vurguladı.

Gürdeniz’e göre “Bu saldırı BM Güvenlik Konseyi’nin onayına sahip değil. Ayrıca zamanlaması da ilginç... Saldırı, İran’ın geçen yıl ABD’nin el koyduğu tankerini Arap Denizi’nde geri aldığı, Gazze’de soykırım yapan İsrail’in Adalet Divanı’nda yargılanmaya başlandığı ve Epstein dosyasının ABD’de yaşanan rezaletleri dünya kamuoyunun gözleri önüne serdiği bir konjonktürde gerçekleşti.

Gürdeniz, “Bu saldırı ile artık ABD-İran alçak yoğunluklu çatışma döneminin Lübnan, Kızıldeniz, Basra Körfezi, Irak ve Kuzey Suriye’de gelişme riski artmıştır. 13 Ocak 2024(bugün) günü yapılacak Tayvan seçimleri sonrası yaşanacak Çin-Tayvan-ABD gerilimi şüphesiz bu süreçten etkilenecektir. Yemen’e karadan bir işgal harekâtı olmadan ABD ve müttefiklerinin İsrail’e destek saldırılarının kesin askerî sonuç yaratması da pek olası görünmüyor. Dünyayı çok daha karmaşık, kanlı ve acımasız bir yıl bekliyor. Türkiye bu saldırılar sonrası Bahreyn merkezli ABD liderliğindeki CMF Birleşik Deniz Gücü ortaklığından geri çekilmelidir.” dedi.

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Bilindiği gibi ağıtlara konu olan Yemen savaşı, Osmanlı devletinin çöküş sebeplerinden biridir.

Yemen türküsü, “Havada bulut yok, bu ne dumandır. / Mahlede ölüm yok, ne figandır. / Şu Yemen elleri ne de yamandır. / Ah o Yemen'dir, gülü çemendir, / Giden gelmiyor, acep nedendir” diye başlar ya, şimdi ABD-Yemen çatışması gibi görünen karşılıklı saldırılar, Gürdeniz’in belirttiği gibi ABD-İran çatışmasıdır.

Dolayısıyla “Bu saldırılar acep nedendir?” sorusunun cevabı şudur:

ABD ve İngiltere ile diğer ortakları, İsrail’i korumakta kararlı olduklarını başta İran olmak üzere bütün ülkelere göstermek istiyor. Doğu Akdeniz’e savaş gemileri göndermelerinin sebebi de Türkiye’ye karşı önlemdir.

Bu çatışmanın bütün Orta Doğu’ya sıçraması şu an için pek mümkün değil çünkü diğer Körfez ülkeleri, ABD ve İsrail ile iş birliği içindedir... S. Arabistan, her ne kadar İran ve Çin ile iş birliği anlaşmaları yapsa da, ABD yörüngesinden çıkabilecek durumda değil...