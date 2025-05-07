Substack’tan kamerasız yayın dönemi

Mina Kaymakçı
Substack’tan kamerasız yayın dönemi

Substack, yayıncılara sesli canlı yayın yapma imkânı tanıyan yeni bir özellik sunarak daha özgür bir yayın deneyimi hedefliyor.

Substack, salı günü yaptığı açıklamayla yeni bir özelliğini tanıttı: sadece sesli canlı yayın. Bu özellik, görüntü vermek istemeyen ya da kimliğini gizli tutmak isteyen içerik üreticileri için önemli bir rahatlık sağlıyor. Özellikle anonim kalmak isteyen yayıncılar, artık yüzlerini göstermeden de kitlesiyle etkileşim kurabilecek.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, canlı yayına başlarken sadece kamera ikonuna tıklayarak görüntüyü kapatabiliyor. Yayın sırasında diledikleri anda videoyu tekrar açma imkânları da bulunuyor.

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CANLI ETKİLEŞİM AYNEN DEVAM

Sesli yayın özelliği, kullanıcı deneyiminden de ödün vermiyor. Dinleyiciler tıpkı görüntülü yayınlarda olduğu gibi yorum yapabiliyor ve yayıncının bültenine abone olabiliyor. Substack yetkilileri, bu özelliğin sade, doğrudan ve daha az baskı altında bir yayın deneyimi sunduğunu vurguluyor.

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HERKES İÇİN UYGUN

Substack, bu yılın ocak ayında canlı yayın özelliğini tüm içerik üreticilere açmıştı. Daha önce yalnızca 100'den fazla ücretli aboneye sahip olan içerik üreticilerine açık olan bu özellik, artık herkesin kullanımına sunuldu. Yeni sesli yayın özelliği ise önümüzdeki haftadan itibaren kademeli olarak tüm yayıncılara açılacak.

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PODCAST VE RADYO DENEYİMİ BİR ARADA

Substack’in bu adımı, platformun podcast yayıncılığına daha fazla entegre olma isteğini de ortaya koyuyor. Görüntüsüz yayın özelliği sayesinde kullanıcılar, içeriklerini tıpkı bir podcast ya da radyo yayını gibi sunabilecek. Bu da özellikle içerik üretiminde teknik donanımı sınırlı olan kişiler için önemli bir avantaj sağlıyor.

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İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN ÖZGÜRLÜK ALANI GENİŞLİYOR

Bu gelişme, Substack’in içerik üreticilerine sunduğu esneklik ve özgürlüğü artırmaya yönelik adımlarından sadece biri. Yazarlar, gazeteciler, sanatçılar ya da akademisyenler gibi farklı alanlardan kullanıcılar, artık daha çeşitli ve rahat yayın yapma imkânına kavuşacak. Görüntüsüz yayın sayesinde internet bağlantısı zayıf olan kullanıcılar da yayına katılabilecek.

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