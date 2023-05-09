Sudan ordusu barış görüşmeleri için Güney Sudan'ı istedi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ordunun başındaki Burhan'ın özel elçisi Dafallah Alhaj, Güney Sudan ziyaretinde yaptığı açıklamada, barış görüşmelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Alhaj, ordunun başındaki Burhan'ın, HDK ile barış görüşmelerinde Güney Sudan'ın ev sahipliği yapmasını istediğini aktardı.

Barış görüşmeleri için Güney Sudan'ın başkenti Juba'nın önemli bir yerde durduğuna dikkati çeken Alhaj, "Sudan hükümeti, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir'in çatışmalarda arabuluculuk yapmasına güveniyor." dedi.

Sudan'daki problemin ülke için bir mesele olduğunu ve bu durumdan hiçbir ülkenin avantaj sağlamayacağını vurgulayan Alhaj, havalimanının açılması durumunda Kiir'in Hartum'a giderek savaşan taraflarla görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Sudan ordusu ve HDK temsilcileri, Suudi Arabistan ve ABD'nin Sudan'daki taraflarca etkili bir ateşkes sağlanması, genişletilmiş müzakereler için bir zaman çizelgesi belirlenmesi ve acil insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması çabaları kapsamında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 6 Mayıs'ta ön görüşmelere başlamıştı.

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.