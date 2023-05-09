Sudan ordusu barış görüşmeleri için Güney Sudan'ı istedi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 15 Nisan’dan bu yana çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile barış görüşmelerine Güney Sudan'ın ev sahipliği yapmasını istedi.

Sudan ordusu barış görüşmeleri için Güney Sudan'ı istedi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ordunun başındaki Burhan'ın özel elçisi Dafallah Alhaj, Güney Sudan ziyaretinde yaptığı açıklamada, barış görüşmelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Alhaj, ordunun başındaki Burhan'ın, HDK ile barış görüşmelerinde Güney Sudan'ın ev sahipliği yapmasını istediğini aktardı.

Barış görüşmeleri için Güney Sudan'ın başkenti Juba'nın önemli bir yerde durduğuna dikkati çeken Alhaj, "Sudan hükümeti, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir'in çatışmalarda arabuluculuk yapmasına güveniyor." dedi.

Sudan'daki problemin ülke için bir mesele olduğunu ve bu durumdan hiçbir ülkenin avantaj sağlamayacağını vurgulayan Alhaj, havalimanının açılması durumunda Kiir'in Hartum'a giderek savaşan taraflarla görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Sudan ordusu ve HDK temsilcileri, Suudi Arabistan ve ABD'nin Sudan'daki taraflarca etkili bir ateşkes sağlanması, genişletilmiş müzakereler için bir zaman çizelgesi belirlenmesi ve acil insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması çabaları kapsamında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 6 Mayıs'ta ön görüşmelere başlamıştı.

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Jandarmadan sahte kimlik ve pasaport operasyonu Yaşam
Jandarmadan sahte kimlik ve pasaport operasyonu
Haluk Levent depremzede öğrenciler için burs anlaşması sağladı Magazin
Haluk Levent depremzede öğrenciler için burs anlaşması sağladı
Beşiktaş'tan Kanada'ya atılım. Keşif anlaşması imzalandı Spor
Beşiktaş'tan Kanada'ya atılım. Keşif anlaşması imzalandı
ENAG'dan TÜİK açıklaması: Tüm davalar lehimize sonuçlanmıştır Güncel
ENAG'dan TÜİK açıklaması: Tüm davalar lehimize sonuçlanmıştır
Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı Dünya
Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı
Güney Kore'de mahkeme Kuzey Kore'nin çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti Dünya
Güney Kore'de mahkeme Kuzey Kore'nin çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti