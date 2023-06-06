Sudan'da Ordu ile HDK Arasında Çatışma Sürüyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan ile Kaskarelis arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Sudan'da Ordu ile HDK Arasında Çatışma Sürüyor

Sudan'da nisan ayından bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, uluslararası toplumun müdahalesine rağmen durulmuyor. Başkent Hartum'un güneyindeki Cebra bölgesi ile Zırhlı Birlikler karargahı çevresinde 53 gündür şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

HDK, bölgede savaş uçaklarına uçaksavarlarla ateş açarken, ordu ise HDK'yi isyancı olarak nitelendiriyor. Çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı var.

Ordu, bir zamanlar müttefiki olan ancak bağımsız hareket ettiği için tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde kendisine entegre olmasını istiyor. HDK ise bunu 10 yıllık bir süreçte yapabileceğini söylüyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlık 15 Nisan'da silahlı çatışmaya dönüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da yaşanan çatışmalarda 850'den fazla kişinin öldüğünü, 5 bin 500 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Taraflar son olarak 29 Mayıs'ta ateşkesi 5 gün daha uzattıklarını duyurmuştu ancak ateşkes ihlalleri devam ediyor.

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan'da barış için Cidde'de düzenlenen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını ve 1 Haziran'da askıya alındığını bildirdi.

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