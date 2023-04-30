Sudan’da taraflar ateşkesin 72 saat uzatılmasını kabul etti

Sudan’da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan’da patlak veren çatışmalarda ateşkes ikinci kez uzatıldı. Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) 25 Nisan’dan bu yana devam eden ateşkesin 72 saat daha uzatılmasını kabul etti. Sudan ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD-Suudi Arabistan arabuluculuğundaki ateşkesin RSF’nin saldırı girişimlerinin devam etmesine rağmen gece yarısından itibaren devam eden ateşkesin 72 saat daha uzatılmasının kabul edildiği duyurularak, “Herhangi bir ihlalle başa çıkmaya hazırız, ateşkesin gerekliliklerine uyulacak” denildi.



RSF sözcüsü ise, Sudan'daki insani ateşkesin gece yarısından itibaren 72 saat uzatıldığını açıkladı.



SUDAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 528'e, yaralı sayısı ise 4 bin 599'a ulaştı. (İHA)