Sudan'da Uluslararası Kızılhaç konvoyuna saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Sudan'ın Hartum kentinde sivilleri tahliye etmeye yönelik operasyon sırasında Kızılhaç konvoyu hedef alındı. 2 kişi ölürken 7 kişi yaralandı.

Nermin Özkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Sudan'da Uluslararası Kızılhaç konvoyuna saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) Sudan’ın Hartum kentinde kendilerine ait bir insani yardım konvoyunun hedef alındığını açıkladı.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, tamamı Kızılhaç işareti taşıyan üç ICRC aracı ve üç otobüsten oluşan konvoyun, saldırıya uğradığında Sudan'ın başkentinden Wad Medeni'ye 100'den fazla sivili tahliye etmesi planlandığı belirtildi.

Saldırı Hartum’un Al-Shajara mahallesinde gerçekleşti. Üçü ICRC çalışanı olmak üzere yedi yaralı hastaneye kaldırıldı. Sudan'daki ICRC delegasyonu başkanı Pierre Dorbes, "Bu saldırı kabul edilemez. Perişan durumdayız. Bugünkü görevimiz bu sivilleri güvenli bir yere götürmekti. Bunun yerine trajik bir şekilde hayatlar kaybedildi. Kalbim ölenlerin yakınlarıyla birlikte, yaralıların tamamen iyileşmesini ümit ediyoruz" dedi.

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