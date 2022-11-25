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Sudan'daki protesto gösterilerinde ölü sayısı 120’ye yükseldi

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine ve sonrasında alınan kararlara karşı düzenlenen protesto gösterilerinde 1 kişi daha yaşamını yitirirken ölü sayısı 120'ye çıktı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 23:39
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Sudan'daki protesto gösterilerinde ölü sayısı 120’ye yükseldi

Sudan'daki protesto gösterilerinde ölü sayısı 120’ye yükseldi
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(AA) - Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Umdurman kentinde dün düzenlenen gösterilerde karnından vurulan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Komiteye göre, bu son ölümle birlikte askeri müdahale karşıtı protestolara güvenlik güçlerin müdahalesi sonucu şimdiye kadar 120 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan ordusu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Ülkede, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz bir netice alınamadı.

Ordu, tüm kesimleri temsil eden ve siyasi grupların üzerinde uzlaştığı sivil hükümet kurulana dek iktidarda kalacağını belirtiyor.

Sudan'da Temmuz 2023'te seçimlerin yapılması planlanıyor.

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