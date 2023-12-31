Sudi Arabistan'daki Atatürk skandalını özetleyen karikatürü Emre Ulaş çizdi

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Sudi Arabistan'daki Atatürk skandalını özetleyen karikatürü Emre Ulaş çizdi
Usta karikatürist Emre Ulaş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak skandallar yüzünden iptal edilen Süper Kupa Maçını özetler nitelikte bir karikatür çizdi.

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, 29 Aralık Cuma günü Arabistan’da oynanması beklenen maçın Atatürk tişörtleri ve pankartları nedeniyle iptal edilmesine neden olan olayların özetini çizdi.

İŞTE O KARİKATÜR

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NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'de oynanması gerekirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından flaş bir karar ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanmasına karar verilen Süper Kupa maçı, yaşanan skandal gelişmeler sonucu iptal edildi.

Her sezon Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonun karşılaştığı Süper Kupa maçı, Suudi yetkililerin Türk takımlarının Atatürk tişörtleriyle ve İstiklal Marşının okunmasını engellemek istemesi üzerine iptal edildi.

Karar Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının ortak kararı ile alındı.

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