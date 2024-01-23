Suikast göz göre göre gelmişti

31 yıl önce 24 Ocak 1993’te bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren Türk basınının cesur kalemi Uğur Mumcu’yu saygıyla anıyorum.

Suikastın ertesi günü “Susturamazlar” manşetiyle çıkan Cumhuriyet Gazetesi’nde Mumcu şöyle konuşturulmuştu:

“Ben Atatürkçüyüm, ben Cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben antiemperyalistim, ben tam bağımsız Türkiye’den yanayım. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın. Her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar doğacaktır.”

...

Mumcu suikastı aslında göz göre göre gelmişti.

Sürekli tehdit altındaydı.

Sevgi Özel, “Uğur Olsun” kitabında, Mumcu’nun yaşamının son döneminde kiminle konuşsa “Aman dikkat et!” şeklinde uyarıyla karşılaştığını belirtiyor, bu sözlere, “Hepiniz bir kaza sonucu gidebilirsiniz. Ne yapalım, böyle bir şey olursa benimki de iş kazası olur” dediğini anlatıyor.

Özel, aynı kitapta Mumcu’yla ilgili şu anıyı da naklediyor:

“Gazeteci Betül Uncular ile bürodan çıktılar. Bir basın toplantısını izleyeceklerdi. Betül’ün arabası onarımdaydı, Uğur’un mavi Renault’una bindiler. Sağdan giden bir araba zaman zaman Mumcu’nunkine çok yaklaşıyordu. Betül arabaya dikkatle bakınca onun tedirgin olduğunu sandı.

‘Ne o Betül, arabama bindiğin için pişman mı oldun?’

‘Niye pişman olayım Uğur Bey’ dedi Betül, ‘Şu arabadaki adamı bir yerden tanıyorum sanki ama çıkaramadım.’

Uğur Mumcu, ‘Korkuyorsanız arabama binmeyin’ diyerek dostlarını uyardığını anlattı, ‘Biliyor musun Betül, kimileri gerçekten korkuyor, binmiyor, yürüyeceğim deyip birkaç metre uzaklaştıktan sonra bir taksiye atıyor kendini… Kimseye kızmıyorum, hatta hak veriyorum, korku çok insancıl bir duygu çünkü…’ dedi.”

...

Mumcu, suikasttan aylar önce ‘korku’yla ilgili şunları yazmıştı:

“Korku, tıpkı sevgi gibi insana özgü bir duygudur. Sevgi ile korku, aynı yürekte sarmaş dolaştır. Ölümden korkmuyorum demek yanlış olur. Herkes yaşamak ister. Ama korkmanın pratik faydası yoksa korkmazsınız. Bir söz vardır. Korkak bin kere ölür, cesur bir kere. Ölürsek bir kere ölelim…”