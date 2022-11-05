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Şükran Ovalı'dan alkışlanacak hareket

‘Yargı’nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı alkışlanacak bir harekete imza attı. Futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve Mihran Ela adlı bir çocuğu bulunan oyuncunun, kızının hiçbir kıyafetini ve ayakkabısını atmayıp bunları yardıma muhtaç insanlara bağışladığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 10:54
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Şükran Ovalı'dan anlamlı hareket

Şükran Ovalı'dan alkışlanacak hareket
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Kanal D'de yayınlanan 'Yargı' dizisinin başrol oyuncusu Şükran Ovalı, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturmuştu. Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşayan Şükran Ovalı'dan anlamlı bir hareket geldi.  

Yaptığı iyiliklerin duyulmaması için kırkı kırk yaran oyuncunun, Milli futbolcu Caner Erkin’le 4.5 yıl önce kucağına aldığı kızı Mihran Ela’nın hiçbir elbisesini ve ayakkabısını atmayarak; yardıma muhtaç olanlara gönderdiği ortaya çıktı.

Çocuğunun elbiselerini yardımcılarıyla birlikte özenli bir şekilde paketleyen güzel oyuncunun, bu eşyaları hem kendi belirlediği insanlara, hem de yardım kuruluşlarına bağışladığı öğrenildi. Yaptığı bu hayır işinin de duyulmasını istemeyen Şükran Ovalı’nın, futbolcu eşi Caner Erkin’le yaptığı diğer bağışların da hatırı sayılır cinsten olduğu söyleniyor.
 

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Doğrucu
5.11.2022 11:50
İhtiyaç sahiplerine vermek varken atan zaten vicdansızdır!  
 
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