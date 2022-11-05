Şükran Ovalı'dan alkışlanacak hareket

Kanal D'de yayınlanan 'Yargı' dizisinin başrol oyuncusu Şükran Ovalı, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturmuştu. Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşayan Şükran Ovalı'dan anlamlı bir hareket geldi.

Yaptığı iyiliklerin duyulmaması için kırkı kırk yaran oyuncunun, Milli futbolcu Caner Erkin’le 4.5 yıl önce kucağına aldığı kızı Mihran Ela’nın hiçbir elbisesini ve ayakkabısını atmayarak; yardıma muhtaç olanlara gönderdiği ortaya çıktı.

Çocuğunun elbiselerini yardımcılarıyla birlikte özenli bir şekilde paketleyen güzel oyuncunun, bu eşyaları hem kendi belirlediği insanlara, hem de yardım kuruluşlarına bağışladığı öğrenildi. Yaptığı bu hayır işinin de duyulmasını istemeyen Şükran Ovalı’nın, futbolcu eşi Caner Erkin’le yaptığı diğer bağışların da hatırı sayılır cinsten olduğu söyleniyor.

