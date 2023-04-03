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  • Yargı'nın Derya Savcı'sı Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali gündem oldu. ''Abla yüz nakli mi yaptın?''

Yargı'nın Derya Savcı'sı Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali gündem oldu. ''Abla yüz nakli mi yaptın?''

Yargı dizisinde Savcı Derya karakterini canlandıran Şükran Ovalı'nın estetik güzeli olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun estetiksiz halini görenler şaştı kaldı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 09:52
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Yargı'nın Derya Savcı'sı Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali gündem oldu. ''Abla yüz nakli mi yaptın?''

Yargı'nın Derya Savcı'sı Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali gündem oldu. ''Abla yüz nakli mi yaptın?''
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Oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu Caner Erkin ile olan evliliğiyle uzun süre konuşulmuştu. Caner Erkin'den Mihran Ela isimli bir kızı olan Ovalı, uzun bir aradan sonra Yargı dizisiyle ekranlara geri döndü. Savcı Derya karakteriyle diziye katılan güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali, görenleri şaşkına çevirdi.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de gündemden düşmezken sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu Ovalı'nın yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı.

1985 yılında İzmir'de dünyaya gelen Şükran Ovalı, liseyi bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Şükran Ovalı; Bez Bebek, Bir Bulut Olsam, Şeref Meselesi, Leyla ile Mecnun ve Vatanım Sensin gibi güçlü yapımlarla medya sektöründe adını duyurdu.

DEĞİŞİMİ HERKESİ ŞAŞIRTTI 

Ovalı estetik haberleriyle uzu süre gündemde kalmıştı. Ünlü ismin yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmazken, Bez Bebek dizisindeki halleri ortaya çıkınca görenler oyuncuyu tanıyamadı.

Oyuncu Şükran Ovalı'nın estetiksiz görüntüleri sosyal medyanın diline düştü.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Çok sayıda estetik operasyondan geçtiği görülen Ovalı, eski haliyle yorum yağmuruna tutuldu.

Kullanıcılar Ovalı'nın değişimi için, "Abla yüz nakli mi yaptın?", "Şükran bu sensen o kim?", " Canı istemiş yaptırmış çok da güzel olmuş" gibi yorumlarda bulundular.
 

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