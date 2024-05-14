Beşiktaş imzayı attırdı. Transfer resmen açıklandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş BOA, geçtiğimiz sezon Emlak Konut forması terleten deneyimli oyuncu Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılardan transfere dair yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş BOA Takımımız, tecrübeli oyuncu Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattı. Daha önce 2015-2016 sezonunda da formamızı giyen 1992 doğumlu milli sporcu, 1,93 boyunda ve pivot olarak mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi.