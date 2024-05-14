Beşiktaş imzayı attırdı. Transfer resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş imzayı attırdı. Transfer resmen açıklandı
Beşiktaş BOA Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş BOA, geçtiğimiz sezon Emlak Konut forması terleten deneyimli oyuncu Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılardan transfere dair yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş BOA Takımımız, tecrübeli oyuncu Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattı. Daha önce 2015-2016 sezonunda da formamızı giyen 1992 doğumlu milli sporcu, 1,93 boyunda ve pivot olarak mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi.

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