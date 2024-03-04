Şükrü Ersoy yanıtladı: Çanakkale’deki deprem İstanbul depremini tetikler mi?

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.38'de kaydedilen sarsıntı, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin ardından CNN Türk’te bağlandığı canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Depremin, olası İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna yanıt veren Ersoy, "Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil" dedi.

Ersoy’un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil Güney kollarla ilişkin deprem olsa gerek. Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil. Yenice dediğimiz 1953'te 7.2 depremi var. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde. Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney'i ihmal ettik konuşmayı.

AÇIKLANAN ENLEM VE BOYLAM FAY HATLARINI TETİKLER Mİ?

Bu depremin tetikleyeceğini düşünmüyorum. Bizimki sadece hissetmedir. Bu biraz zemine bağlı, binamıza bağlı.

Deprem fayları parça parça. Her parçanın da ömrü var. Bazıları 200 yıl bazıları 500 hatta 1000 yıl da olabilir. Her fay hatları üzerinde kazılar yapıp kimliklerini ortaya koymak gerekiyor. Ama net şudur diyemem. Yer kazılıp eski fay bulunup tarihleniyor, işte o zaman tarih verebiliyoruz. Üniversiteler, AFAD desteklenmeli. 4.9 deprem kesinlikle tahribat yaratmaz. Çok hasarlı binalar üzerinde ancak yeni hasarlar oluşturabilir.

RİSKİ AZALTMAMIZ İÇİN NE YAPMAMIZ GEREK?

Mutlaka İstanbul nüfusunun azaltılması gerek. Bu kadar kalabalık bir şehirde en mükemmel planlar bile zararlar verebilir. Tablo çok içaçıcı değil. Burası ekonominin kalbinin attığı yer. Sadece Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın dorunu. İstanbul'da kesin yıkılması gereken yerler zamanında yapılsaydı bugün daha iyi şeyler konuşuyor olacaktık.

DERİNLİK ÖNEMLİ Mİ?

Tabii, çünkü yer içinde enerji soğurulmadan çıktığında daha fazla hissedersin. Bizim normal seyirde 22-24 bin deprem olması gerekirken bu sene 75 bin deprem oldu. Bunların 50 bin tanesi artçı deprem ve deprem bölgesinde, kalanları ise diğer bölgelerde. Ama bu bile sayı olarak fazla.

3 KATINA ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; Türkiye'nin her yerinde şu an bile yıkıcı bir deprem haberi alabilirsiniz. Deprem olan bölgelerde en az 2 yıl bu artçıları hissedebiliriz.

250 YILLIK PERİYOTA BAKILDIĞINDA NE SÖYLENEBİLİR?

Elbette her şey bağlantılı ama geçmişe bakarak olasılık hesapları yapılıyor. Kıta hareketlerini de ölçüyoruz. Buna göre gerilimin fazla olduğu depremin yaklaştığını söyleyebiliriz. Ama saatini gününü söyleyemeyiz. Şu anda bile büyük bir depremle karşılaşabiliriz. İstanbul için değil de kuzey kol için 250 yıl periyodu konuşulabilir."