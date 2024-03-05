Deprem anı kamerada: İlk kez böyle şiddetli hissettim

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.38'de kaydedilen sarsıntı, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından Yeniceliler sokaklar çıkarak sarsıntının sona ermesini bekledi.

Çok sayıda yurttaş zamanını sokaklarda yürüyerek geçirdi.

Yurttaşların yaşadığı panik ilçe merkezindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde markette alışveriş yapan kişilerin panikleyerek dışarıya kaçtıkları anlar yer aldı.

İşletme sahibi Ercan Fidan, deprem anında çok büyük bir sarsıntı hissettiklerini söyledi.

Deprem anında iş yerinde müşterileri ile ilgilendiğini kaydeden Fidan, "Nereye kaçacağımızı şaşırdık. Çok korktuk. İlk kez böyle şiddetli bir deprem hissettim." diye konuştu.